新华社安卡拉5月18日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安18日表示，作为北约成员国，土耳其不会同意任何可能危及北约组织和土耳其自身安全的北约扩大行为。

埃尔多安当天在执政党正义与发展党的议会党团会议上说，土耳其需要保护其边境免受恐怖组织袭击。土方希望北约盟友理解土耳其在反恐问题上的敏感性，尽可能支持和尊重土耳其的反恐努力。

埃尔多安表示，只有尊重成员国反恐问题的敏感性，北约的扩大行为“才有意义”。芬兰和瑞典支持库尔德工人党和叙利亚库尔德武装“人民保护部队”，这与两国寻求加入北约的初衷“不一致”。

近来土方多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党等的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。

芬兰和瑞典18日向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。土耳其多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。“人民保护部队”自叙利亚内战爆发后活跃在库尔德人聚居的叙利亚北部地区，目前控制着叙北部大片土地。土耳其政府称叙利亚库尔德武装与土耳其库尔德工人党有关系。

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