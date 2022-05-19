本报记者 杨 晔

第二届越南银行卡日活动日前在首都河内举行，数十家金融机构和上百家企业通过举办丰富多彩的现场活动，让民众体验多种非接触式支付服务。近年来，越南移动支付发展迅速，应用场景不断扩大，移动支付市场市值增长率超过150%。移动支付平台等数字基础设施的不断完善，促进了越南数字经济的发展。

黎文进是越南谅山省的瓜农，由于缺乏资金和技术，“种瓜难、卖瓜更难”的难题一直令他十分头疼。不久前，在越南信息传媒部派驻的数字技术团队帮助下，他申请到无息小额贷款，引入新品种瓜苗，并将西瓜通过电商直播带货等形式进行销售。在数字技术的帮助下，他实现了扩大瓜棚的愿望。

据不完全统计，越南平均每月有超过250万场直播带货活动，约5万家企业参与其中。为带动农户致富，越南信息传媒部搭建数字化转型助农平台，通过向广南、安沛和谅山等省派驻近2300个技术团队，帮助当地数字化转型。仅在谅山省，目前已累计培训近13万农户，帮助12万农户建立了电商账号，覆盖近1.5万种农产品。

电商直播带货的兴起，是越南数字经济发展的一个缩影。数据显示，目前越南数字经济总量约为210亿美元，约占国内生产总值的7.5%，已成为推动经济发展和产业转型的重要驱动力。

越南已将数字经济、数字政府和数字社会作为建设数字化国家的三大支柱。2021年9月成立了国家数字化转型委员会，统筹推进数字经济等领域发展。根据越南制定的“数字经济和数字社会国家发展战略”，2022年数字经济将占国内生产总值的11.5%，使用数字化平台的中小企业比例将提升至30%，到2025年数字经济将占国内生产总值的20%。

为鼓励更多市场主体和个人参与数字经济，越南出台了多项优惠政策。例如，为本国从事数字经济和相关软件研发的初创企业，优先提供办公场地和减免税收租金。越南还将数字经济列为外资优先投资领域。仅2021年上半年，越南初创型数字经济企业就获得13.7亿美元投资，超过以往全年投资额。越南还力争到2022年底，将智能手机用户占比从目前的75%提高到80%，接入宽带的家庭占比扩大至70%，进一步完善数字化基础设施。

（本报河内电）

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 17 版）

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