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世界卫生组织近日强调，新冠肺炎疫情依然是“国际关注的突发公共卫生事件”，并多次敦促各国政府在防疫方面仍需保持足够警惕和充分准备。事实证明，西方一些国家的“躺平”防疫消灭不了疫情，还会让全球民众健康处于巨大安全风险之中，给全球抗疫进程和经济社会秩序恢复带来严重负面影响。

近期，美欧一些国家相继采取“与病毒共存”政策，仅保留部分基本防疫措施。从相关数据看，绝大多数采取“躺平”防疫的国家都付出了沉重代价，确诊病例数量再次激增，死亡病例攀升，医疗系统承受巨大压力，经济社会生活也面临许多风险和挑战。

多国疫情再次呈现反弹趋势

美国从今年2月起逐步放松防疫措施，各州陆续取消“口罩令”，很多州开始关闭新冠病毒检测点，航空公司也已不再要求乘客戴口罩，美国国会迟迟不批准联邦政府抗疫所需的补充经费。然而，这种“躺平”措施未能奏效，疫情近期在美国再次呈现反弹趋势。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间5月18日上午，全美共报告新冠肺炎死亡病例超过100万例。《纽约时报》的统计数据显示，截至5月16日的一周，美国日均新增确诊病例9.5万例，过去两周上升了57%。住院患者在过去两周上升了26%。纽约州大部分县成为新冠病毒传播的高风险区域。由于政府削减了新冠病毒检测力度和相关补贴，许多民众只能在家自行检测，专家认为，这让美国真实确诊数据被严重低估。

美国福克斯新闻网报道说，随着确诊病例上升，美国夏季“可能迎来病例激增潮”。《纽约时报》报道说，由于社区传播居高不下、第五波疫情住院患者人数上升，纽约市卫生官员5月16日又不得不强烈建议市民在办公室、商店等公共室内场所佩戴医用口罩，但仍然没有强制要求这么做。此前，纽约市和美国许多城市一样放松了“口罩令”。

法国、德国近期也陆续取消了大部分防疫限制措施，不再强制要求民众在绝大部分室内场所戴口罩。5月16日起，法国不再强制要求民众在乘坐公共交通时戴口罩。

截至5月16日，法国累计死亡病例超过14.7万例，累计确诊病例已经超过2918万例，相当于每3个法国人中就有1个感染过新冠病毒。过去7天法国单日平均新增确诊病例在2.3万例左右，依然高位运行。根据法国BFMTV报道，防疫措施放松后，随之而来的是感染人数、住院人数和死亡病例的增加，表明疫情形势依然严峻。法国住院人数在解禁7天内增加了8%，给医疗系统带来巨大压力。

在放松防疫措施后，德国单日死亡病例迅速翻番，4月上旬一度突破每日600例，当前仍居全球前五。由于疫情蔓延，德国六成医院不得不推迟预定的常规手术。截至本月初，德国疫情各项数据仍处于高位，每日新增确诊病例数仍在10万例以上。

给民众健康和经济发展带来危害

英国《新科学家》杂志日前刊登评论文章指出，一些国家现在正在放弃尽可能减少新冠病毒传播的目标，但有证据表明，“‘清零’政策是最好的选择”。文章作者、英国作家迈克尔·马歇尔表示，从降低病亡率到促进经济增长，执行“清零”政策的国家“在每一项指标上都做得更好”。“如果有更多的国家实施‘清零’政策，人类将会处于一个更好的境地。”

马歇尔表示，“清零”政策最明显的好处是病亡人数大大减少。同时，造成的经济损害也较小。“当病毒几乎不存在时，人们有信心走出家门，这样经济就可以充分地重新开放。”他说，2021年的一项研究发现，比起放任病毒传播的国家，严格防疫的国家的经济增长更快。事实上，“躺平”防疫只会给各国的经济社会、民众健康以及全球抗疫事业带来巨大危害，“新的、传染性更强的变异毒株相继出现，将继续对人类健康构成巨大威胁”。

美国明尼苏达大学传染病研究与政策中心主任迈克尔·奥斯特霍姆表示，新冠病毒的变异比预想更快、更广泛得多。世卫组织紧急项目技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫表示，感染病例越多，新冠病毒变异的机会也就越多。

《华盛顿邮报》报道说，一份新的研究报告显示，美国平均预期寿命降至76.6岁，疫情发生以来的两年间，这一数据分别下降1.87岁、0.39岁。同时，疫情还导致失去父母或主要看护人的“疫情孤儿”大量出现。美国全国广播公司报道说，美国目前大约有25万名“疫情孤儿”，“未来几年可能会有一代儿童面临严重心理障碍”。

美国商务部日前发布的数据显示，美国经济2022年第一季度萎缩1.4%；法国国家统计局发布数据显示，法国前3个月经济陷入停滞，经济增长为零；德国联邦统计局日前公布的数据显示，今年第一季度德国经济环比仅增长0.2%。

专家呼吁加强疫情防控

多国专家呼吁，疫情远未结束，“躺平”防疫不可取。

美国约翰斯·霍普金斯大学布隆伯格公共卫生学院研究员埃里克·托纳说：“过快放松所有保护措施是个错误。”他呼吁民众仍需谨慎，“佩戴口罩等措施仍有意义”。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，疫情“无论如何都没有结束”，美国仍在经历大流行，不太可能消除新冠肺炎疫情，仍应努力控制病毒；群体免疫遥不可及，“很难真正获得强大的群体免疫”。福奇预测，美国可能在今年秋季迎来新一波疫情高峰。《华盛顿邮报》民调显示，仅34%民众认为疫情已完全得到控制，多数民众认为至少需要1年才能完全恢复正常生活，20%民众认为永远无法回到从前。

法国科学委员会病毒学家布鲁诺·莉娜表示，法国仍面临着由新病毒变种驱动的疫情反弹威胁。“我们不能说疫情已经结束了，法国的公共卫生状况仍然十分脆弱。多地的发病率已经在上升，医疗部门仍面临巨大挑战。”莉娜表示，政府和民众对潜在的新变种都不能放松警惕，应适时制定和实行相应的防疫政策。

瑞士日内瓦大学全球健康研究所所长安托万·弗拉霍特指出，不应轻易放弃防疫限制和措施，放弃则意味着风险，尤其是对脆弱人群而言。他表示，新冠肺炎不能和流感画等号，流感无法在法国造成每天100到300人死亡，也不会造成如此大量的病人连续几个月在重症监护室接受治疗。此外，医学界目前对新冠肺炎的后遗症还缺乏了解，未来是否会出现更危险的病毒变体仍未可知。

德国联邦医师协会主席克劳斯·莱因哈特直言，放松防控措施向社会释放了错误的信号。柏林洪堡大学学者迪尔克·布罗克曼说，“在过去两年中，无数的研究都证明了戴口罩等防疫措施可以有效遏制疫情的传播”。德国卫生部长劳特巴赫表示，“新冠肺炎不是流感”，目前已有迹象表明奥密克戎毒株仍在进化，出现下一波疫情将是意料之中的事。

“想想看，如果在2020年初，每个国家都能够采取‘清零’政策，将会发生什么。无可争议的是，全球死亡人数将会低得多，经济损失也会减少……最重要的是，新冠病毒可能没有机会进化。”马歇尔说，从疫情开始，英国等一些国家政府放任病毒以“可控”方式在人群中传播，“两年过去了，我们知道这是错误的”。

（本报华盛顿、巴黎、柏林5月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 17 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)