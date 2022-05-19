新华社北京5月18日电 （记者谢希瑶）庆祝中国贸促会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会18日在北京举行。中国贸促会代表与会工商界发布了《全球贸易投资促进峰会北京倡议》。

倡议提出了共同应对疫情挑战、促进世界经济企稳复苏、携手聚力跨越发展鸿沟、积极推进创新、推动绿色低碳可持续发展等方面内容。

倡议呼吁，维护和促进全球团结合作，反对将疫情政治化，进一步提振战胜疫情的信心与决心，全面深化在卫生健康领域的合作，保证发展中国家能够以公正、公平、快速、团结、可负担的方式获取这些全球公共产品，为弥合“免疫鸿沟”、守护生命健康作出积极努力。

倡议指出，要践行真正的多边主义，共同维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展；推动各国政府加强政策协同，推进贸易和投资自由化便利化，保障产业链供应链安全稳定畅通。

倡议强调，坚持行动导向，努力创造真正公平和包容的环境；促进公私部门合作，帮助最不发达国家和中小微企业充分融入全球价值链；加强人力资源交流合作，帮助发展中国家劳动者提升必要的工作能力和素质。

倡议还提出，坚持创新驱动，充分发挥技术和创新在全球复苏和可持续发展中的关键推动作用；大力推进经济、能源、产业结构绿色升级，发展循环经济，让良好生态环境成为全球经济社会可持续发展的支撑。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 02 版）

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