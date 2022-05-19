新华社北京5月18日电 5月18日，国务委员兼外长王毅同日本外相林芳正举行视频会晤。

王毅说，两国领导人去年就推动构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，双方应以此为指引，以邦交正常化50周年为契机，夯实两国关系政治基础，维护好、巩固好、发展好两国前辈和两国人民共同努力造就的来之不易的友好局面。

王毅指出，当务之急要重点做好三件事情。一要切实把握两国关系正确方向；二要充沛两国关系前进动力；三要及时排除干扰因素。日方应恪守承诺，遵守两国间基本信义，不让试图破坏中日关系的势力坐大。

林芳正表示，日方愿与中方一道，不忘邦交正常化初心，保持坦率沟通，减少误解误判，妥处敏感问题，增进政治互信。

新华社北京5月18日电 5月18日，国务委员兼外长王毅在同日本外相林芳正举行视频会晤时，就日美涉华消极动向表明立场。

王毅指出，日方即将主办美日印澳“四边机制”峰会。令人关注和警惕的是，美国领导人还未成行，所谓日美联手对抗中国的论调就已甚嚣尘上，搞得乌烟瘴气。日美是同盟关系，中日则缔结有和平友好条约。日美双边合作不应挑动阵营对抗，更不应损害中方的主权、安全和发展利益。希望日方汲取历史教训，着眼地区和平稳定，务必谨慎行事，不要为他人火中取栗，不要走以邻为壑的歧途。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 02 版）

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