本报记者 颜 欢 陈效卫 姚明峰 赵益普

近年来，中国加快自由贸易区建设，构建面向全球的高标准自由贸易区网络取得显著成果。目前，中国已与26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲，与自贸伙伴贸易额占对外贸易总额的35%左右。2021年，中国与协定已生效的自贸伙伴进出口额同比增长23.6%，有力推动了中国和自贸伙伴之间形成更加稳定的产业链和供应链，为世界经济稳定发展提供重要支持。

提质升级，迈向更高水平开放

新西兰的马塔卡纳小镇，距离本土最大城市奥克兰不到1小时车程，土壤肥沃，终年日照充足，当地葡萄酒业和蜜蜂养殖业发达。马塔卡纳蜂蜜公司正计划开发更多口味的产品，让新西兰优质蜂蜜出现在更多中国消费者的餐桌上。该公司表示，在新冠肺炎疫情不确定背景下，新中自贸协定升级让企业更有信心地规划未来发展。

2008年签署的中国—新西兰自贸协定，是中国与发达国家签署的第一个自贸协定。近年来，中新双边贸易快速增长，中国已连续多年成为新西兰最大贸易伙伴。去年1月，双方签署自贸协定升级议定书。今年4月7日，升级议定书正式生效。

“新中自贸协定的升级，叠加《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的实施，将大幅提升新中双边贸易投资自由化便利化水平，为两国经贸合作带来更大机遇。”新西兰—中国贸易协会主席马丁·汤姆森表示，新中贸易将迎来更广阔发展前景，有利于增强新西兰经济韧性，也将为区域经济复苏和发展作出更多积极贡献。

升级版中新自贸协定将更加注重高质量发展，在货物贸易、服务贸易、投资、规则制定等领域给两国企业和民众带来更多开放红利。例如在投资领域，新方放宽中资审查门槛，确认给予中资与《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》成员同等的审查门槛待遇，将原定1000万新元（1新元约合4.3元人民币）的审查门槛变更为对中国政府投资者的审查门槛为1亿新元、对非政府投资者审查门槛为2亿新元。

更高水平开放是协定升级的一大特色。双方在市场准入方面作出更大开放承诺，并约定将在升级议定书生效后两年内，以负面清单方式开展服务贸易后续谈判。新中跨境电子商务基金会主席克里斯·利普斯科姆说，升级议定书的签署是两国在深化合作上发出的明确声音，将推动两国经贸合作迈上新台阶。

互利互惠，彰显贸易优势互补

生活在秘鲁高原上的奥斯瓦尔多·马马尼大叔从来没想到，祖祖辈辈做的羊驼毛手工制品打开中国市场后，给自己的生活带来了巨大变化——

2018年，马马尼一家手工制作的羊驼玩偶登上了首届中国国际进口博览会的展台。仅仅9平方米的展位上，憨态可掬、轻盈柔软的“小羊驼”吸引来络绎不绝的参观者，准备了好几个月的近千只玩偶被一抢而空。

此后，相关产品订单不断增加，马马尼成了进博会的“回头客”，展台面积扩大了4倍，产品进驻中国20多个城市的商场。马马尼一家12口人，订单一年到头做不完，家里的老房子变成了三层小洋房，还买了一辆崭新的大皮卡……

马马尼的羊驼玩偶畅销中国市场，得益于中秘自贸协定。2009年，中秘签署自贸协定，这是中国同拉美国家签订的第一个一揽子自贸协定。此后，中秘务实合作进入发展“快车道”。目前，中国已连续多年保持秘鲁最大贸易伙伴、最大出口市场和主要投资来源国地位，是秘鲁多种产品的最大进口方。

两国经贸往来日益便捷，为秘鲁羊驼毛制品开拓中国市场创造了便利条件。“中方清关速度非常快，秘鲁羊驼毛制品到达上海海关后，清关通常只需一个工作日就能完成，第二天产品就运进了仓库。”将羊驼玩偶带到进博会的河南姑娘马玉霞说，去年，他们在秘鲁的羊驼毛制品采购量是2020年的10倍。中国市场持续增长的需求，带动了秘鲁羊驼毛制品产业发展，秘鲁相关贸易促进机构也意识到中国市场的巨大潜力，希望加强合作以提升秘鲁产品的国际影响力。

目前，中秘双方正积极推进自贸协定升级谈判。秘鲁贸促会主席舒马赫表示，秘中自贸协定的深入实施，使双方在更广泛领域的经贸往来变得更加便利。期待升级谈判早日完成，促进秘中乃至拉中经贸合作不断提质升级。

模式创新，推动区域经济一体化

在泰国南部宋卡府，查龙工业区的一个医用橡胶手套厂内机器轰鸣，数千只洁白的陶瓷手模套着手套，清洗、漂白、过毛刷、裹乳胶……一道道生产工序有条不紊。泰国姑娘查维莎进厂已经两年，她的工作任务是对手套进行拉伸和充气测试，以确保手套质量。“今年以来，厂里的海外订单量非常大，我们的工作变得更加忙碌。”查维莎说。

2002年，中国和东盟正式启动自贸区建设进程。2010年1月，中国—东盟自贸区正式建成。2015年，中国—东盟自贸区升级议定书签署，2019年10月对所有成员全面生效。2020年，东盟与中国双边贸易总额超过6800亿美元。如今，中国—东盟自贸区正加速迈向3.0时代。

“得益于中国—东盟自贸协定，工厂出口的商品大多已实现‘零关税’，我们在中国的业务越做越大。”老挝国家工商总会协会代表张朝会说，10年来，她的企业不仅在云南昆明设立分公司，还在中国其他13个省市设立了总代理。“中国和东盟推动建设自贸区3.0版，加上RCEP生效实施，增强了我们进一步密切域内合作的信心。”

作为中国—东盟自贸区建设中的一大亮点，2012年和2013年，中马钦州产业园和马中关丹产业园相继开园，这对中马“姊妹工业园”开创了“两国双园”国际合作新模式，开启了中国与东盟国家互设产业园区的先河。去年初，中国和印尼联合签署了《关于中印尼“两国双园”项目合作备忘录》，中印尼“两国双园”项目也正式起航。

“自贸园区的创新合作具有重要意义。”泰国暹罗智库主席洪风以泰国罗勇工业园为例介绍，该工业园吸引了170余家中国制造企业、30余家配套服务企业入驻，为当地提供了4万多个就业岗位，“随着自贸园区的建设和投资模式不断升级，企业在产业链和供应链上形成更为互补互惠的良性循环，为促进当地产业集群和社会经济发展发挥了重要作用。”

（本报北京、堪培拉、布宜诺斯艾利斯、曼谷5月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 02 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)