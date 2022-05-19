新华社北京5月18日电 2022年5月18日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪应约同美国总统国家安全事务助理沙利文通电话。

杨洁篪表示，习近平主席同拜登总统就中美关系达成重要共识，双方要切实落实好。近期，双方在两军、气变、卫生、农业等领域开展了一些对话，这是有益的，对话势头应保持下去。同时必须指出的是，一段时间以来，美方采取一系列干涉中国内政、损害中方利益的错误言行，中方对此坚决反对并予以有力应对。美方应当言行一致，将相关承诺落实到具体政策和行动中去，与中方相向而行，妥善管控分歧，多做建设性的事，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

杨洁篪强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最核心的问题。美方多次明确表示奉行一个中国政策，不支持“台湾独立”。但近来美方在台湾问题上的实际行动与表态大相径庭。如美方执意打“台湾牌”，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险境地。我们敦促美方认清形势，严守承诺，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。中方必将采取坚定行动维护自身主权和安全利益，我们说到做到。

杨洁篪指出，求和平、谋合作、促发展是亚太地区的大势，是民心所向。中国秉持亲诚惠容理念，与周边国家一向友好相处、互利共赢、命运与共。任何出于一己私利损害亚太地区各国根本和长远利益的行为，都注定走不远也行不通。任何拉帮结派、搞分裂对抗的企图都不可能得逞。

双方还就乌克兰、朝鲜半岛局势等国际地区问题交换了意见。

《 人民日报 》（ 2022年05月19日 02 版）

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