□ 林子涵

“集体防御”“绝对安全”一直是美国和北约军事同盟打出的核心“卖点”。多年来，以美国为首的北约一面极力渲染欧洲各国面对的“威胁”，一边高调宣扬其“确保集体安全”的职能，吸引欧洲国家与其深度捆绑。然而，这个以“安全”为名进行的把戏，事实上不仅无益于欧洲安全，反而把欧洲一步步推向不安全的境地。

来看美国和北约这些年来为推进所谓“绝对安全”而留下的斑斑劣迹：

1994年，美国和北约介入波黑战争，针对其认定的威胁行为，对塞尔维亚族武装实施军事威胁和多轮空中打击。战后虽促成代顿协议签署，但给复杂波黑局势留下隐患至今。1999年，美国和北约以“维和”为由，绕过联合国安理会，悍然发动对南联盟空袭，在巴尔干半岛狂轰滥炸78天，投下15吨贫铀弹，造成8000多平民伤亡，近100万人流离失所。2001年“9·11”事件后，美国和北约又以“全球反恐”为名，把长臂伸至中亚和中东，发动阿富汗和伊拉克战争，造成巨大人道主义灾难。

25年时间里，以美国为首的北约一再违反对俄承诺，无视俄罗斯安全关切，先后实施5轮东扩，成员国从16个增至30个，把北约边界和军事触角向东推进1000多公里，持续压缩俄罗斯战略缓冲空间，最终导致俄乌冲突爆发，给美国和北约的劣迹再添一笔。

历史已经反复证明，美国和北约的安全观，是对抗性、排他性、二元论的安全观，是为了单边安全，不顾对方安全的狭隘逻辑。其套路就是把自身安全边界越推越远，不把威胁堆至“对手”家门口誓不罢休。其实质就是在对抗中维持美国的霸权、维持美国战略利益。

面对持续冲突和欧洲安全环境恶化，美国和北约不仅不反思东扩危害，反而热衷于拱火浇油，极力阻挠俄乌和谈。近期，北约还宣布将在其东翼边境作永久军事部署，同时拉拢芬兰、瑞典两个北欧国家“入伙”。中国外交部副部长乐玉成日前指出：北约不断东扩，把欧洲安全搞砸了，捅了个大娄子，也宣告美国和北约安全观已经破产。这种情况下如果还不断推进北约东扩，那将是错上加错，只会引发更大的灾难。

冷战早已结束，世界各国人民的共同心声是求和平、谋合作、促发展。以美国为首的北约理应作出必要调整，彻底摒弃冷战思维，停止在欧洲甚至亚太乃至世界范围内挑起阵营对抗、制造紧张局势。欧洲若想化解“安全焦虑”，只有本着安全不可分割原则，在尊重彼此合理关切基础上，通过对话谈判，坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建起均衡、有效、可持续的地区安全架构，才可能拥有真正的安全。

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