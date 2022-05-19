本报记者 贾平凡

最近，美国又在亚太地区布局“落子”。当地时间5月13日，为期两天的美国—东盟特别峰会在美国首都华盛顿落下帷幕。分析认为，美国主办此次峰会旨在拉拢东盟国家入伙“印太战略”。只是，美国的这番心思，东盟国家很难买账。

开完这个峰会，美国总统拜登5月下旬还将访问韩国、日本，并在日本出席美日印澳“四方机制”首脑会议。显而易见，美国的主要企图就是要在“印太地区”建立以美国为主导、针对中国的“新冷战”格局。

力推“印太战略”

“此次美国—东盟特别峰会是美国布局印太战略的最新一招。”中国社会科学院亚太与战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平对本报表示，在当前国际形势下，美国召开此次峰会的意图主要有3个：升级与东盟的伙伴关系，进一步加大对华遏制力度；兜售“印太经济框架”，鼓动东盟国家加入其产业链供应链对华“脱钩”计划；通过推动与东盟合作，促进美国自身疫后经济复苏。

自美国提出所谓“印太战略”以来，亚太地区日益成为全球地缘政治和大国博弈的重点区域。

一段时间以来，美国在亚太地区动作不断。今年4月6日至7日，在美国主导下，北约外长会首次邀请日本、韩国、澳大利亚和新西兰4个亚太国家参加，并12年来首次修改战略方向和行动指南，重点考虑“中国因素”。去年5月到12月，美国副国务卿温迪·舍曼、国防部长劳埃德·奥斯汀、副总统卡玛拉·哈里斯和国务卿布林肯先后密集到访东南亚。去年9月，美英澳宣布建立三边安全伙伴关系，公然违反国际核不扩散体制的系列条约向澳私相授受核技术。

今年4月4日至11日，美国海军的CVN71“罗斯福号”航空母舰在南海展开战斗巡航，在4月9日还和LHD8“马金岛号”两栖攻击舰进行了联动，挑衅意味十足。今年1月，美国海军在西太平洋南海周边地区，先后部署了“卡尔·文森”号航母、“埃塞克斯”号两栖攻击舰、“美国”号两栖攻击舰、“林肯”号航母和“本福德”号导弹驱逐舰，共5支由航母和两栖攻击舰组成的海军编队，而“俄亥俄”级“内华达”号战略核潜艇也罕见地高调现身关岛美国海军基地。

此外，5月21日，美国总统将访问韩国和日本。5月24日，美日印澳“四边机制”峰会将举行。

嵌套层层“小圈子”

今年2月11日，美国拜登政府发布执政以来的首份“印太战略”，借口依然是所谓“中国威胁”。

对此，中国外交部发言人汪文斌指出，以所谓的“中国威胁”为借口搞“印太战略”本身就是居心不良、来者不善。美方发布的所谓“印太战略”，说一套做一套，声称要推进地区自由开放，实际上却通过三边安全伙伴关系，四边机制构建封闭排他的小圈子；声称要强化地区安全，实际上却制造严重核扩散风险，破坏地区和平稳定；声称要促进地区繁荣，实际上却挑动地区国家间的对立对抗，冲击地区多年来形成的以东盟为中心的区域合作架构，对地区合作成果和未来发展前景构成严重威胁。

“拜登政府上台以来，美国的所谓‘印太战略’逐渐成为集团政治的代名词。为实施‘印太战略’，美国在亚太地区打造了三个圈层的同盟和伙伴体系。”中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲所副所长张学刚对本报表示，对美国而言，这三个圈层的优先等级是逐层递减的：一是巩固盎格鲁-撒克逊核心圈层，如“五眼联盟”和美英澳三边安全伙伴关系；二是打造“亚洲版北约”，如美日印澳“四方机制”；三是加强与东盟等的合作，将南海自由航行等议题常态化。对“印太战略”来说，东盟既是前沿阵地，也是“薄弱环节”。美国拉帮结派、组“小圈子”，带有明显政治、军事色彩，严重威胁亚太地区的和平稳定。

美国四处鼓吹的“印太经济框架”，其实质就是“印太战略”在经济领域的延伸。

“美国给‘印太经济框架’贴上的标签是‘适应21世纪要求的多边伙伴关系’。然而，‘伙伴’不过是幌子，美国领导人已在多边场合宣称，将依据是否‘支持美国价值观和规则’决定邀请名单。如此一来，并不是所有的东盟国家都有资格加入‘印太经济框架’。美国口口声声说‘尊重东盟的中心地位’‘支持东盟一体化建设’，实际上不过是以‘印太经济框架’为工具分化东盟罢了。”张学刚分析，其实，拜登政府执政以来，美国极力构筑层层嵌套的“小圈子”，从外围严重冲击了东盟的中心地位。未来，“印太经济框架”又会将东盟国家故意划分为“三六九等”，挑动地区国家间对立。

威胁亚太和平

过去几十年，亚太地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成为和平稳定锚、发展增长极、合作新高地。美国强推“印太战略”，声称要促进地区繁荣，实际上却处处追求“美国优先”，为本国政治和经济私利服务，严重威胁亚太地区的和平稳定。

美国学者泽奈勒·加西亚在外交学者网站发表文章指出，把亚太地区重新界定为“印太地区”的做法因为在逻辑上自相矛盾的政策而受到削弱。“印太战略”没有考虑到地区经济一体化趋势，缺乏真正的贸易政策。

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠表示，美国的“印太战略”是以拉帮结伙的方式构筑符合美国利益的地区秩序，不利于亚太地区的稳定和发展，也会损害地区各国的根本利益。美国强推“印太战略”，企图强迫地区国家选边站队，意在使地区国家出现新的分化局面，破坏地区原有的通过合作维护安全与发展的势头。

据新加坡《联合早报》报道，今年3月底至4月初新加坡总理李显龙访问美国期间，在与拜登的会谈开场及后来的记者会上，多次使用“亚太”一词。新加坡国务资政兼国家安全统筹部长张志贤也指出，无论这些名词的前缀是亚洲、跨洲，还是印度洋，“我们应该把精力和创造力投入到建设和发展融合而非分歧的架构上”。

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