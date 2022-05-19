本报记者 高 乔

三月二十三日，没有收获的村民扎瓦迪沮丧地站在肯尼亚基利菲枯萎的玉米地里。

新华社记者 董江辉摄

《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会近日在科特迪瓦举办。会议期间公布的《干旱数字报告》显示，自2000年以来，全球干旱出现次数和持续时间增加了29%。报告估算，仅在1998到2017年间，全球因干旱导致的经济损失高达1240亿美元。干旱对社会、生态系统和经济产生了深远、广泛且被低估的影响，2000年至2019年期间，干旱影响了约14亿人。

蔓延迅速

“土地正在干涸，肥沃的土壤正在变成沙尘，干旱正在蔓延。”《联合国防治荒漠化公约》执行秘书易卜拉欣·蒂亚乌在会上警告，虽然现阶段上述情况主要影响非洲萨赫勒地区等不发达地区和国家，但其他地区也日益受到影响。干旱是可持续发展的最大威胁之一，尤其是在发展中国家，在发达国家也日益如此。

根据《干旱数字报告》，过去40年中，每年约有1200万公顷的土地因干旱和荒漠化而丧失。在广阔的亚马孙地区，干旱变得越来越普遍，在本世纪的前20年，该地区遭受了3场大范围干旱，引发了大规模的森林火灾。在欧洲，光合作用在2003年夏季干旱期间减少了30%。在过去的一个世纪里，超过1000万人死于重大干旱事件，给全球造成了数千亿美元的经济损失，而且这些数字还在上升。

持续旱灾引发日益严重的人道主义危机。联合国世界粮食计划署和联合国难民署日前发布联合公报称，东非难民数量从2012年的182万增加到目前的近500万，仅2021年就新增了30万。随着旱情持续、新冠肺炎疫情以及不断攀升的食物和燃料成本，地区人道主义物资正在被耗尽，这将导致东非数百万流离失所的家庭陷入更严重的饥饿中。

多重原因

当前，非洲地区正在遭遇全球最为严重的旱灾影响。是什么导致严重干旱在非洲持续发生？美国加州大学圣巴巴拉分校气候危害中心气象专家克里斯·芬克指出，在印度洋西岸以及东非地区，拉尼娜现象和印度洋偶极子现象叠加，致使印度西部海面温度乃至风向发生了显著变化，加剧了非洲之角的气候异常。

中国非洲研究院研究员张永蓬接受本报记者采访时指出，非洲地区多国遭遇旱灾有自然、人为、国内治理及国际等几方面原因。从自然因素看，全球性干旱的根本原因是全球气候变化，极端、反常气候出现的频率增加。人为因素方面，在国际形势动荡与新冠肺炎疫情叠加的大环境下，粮食危机给非洲国家带来严峻挑战。在经济困难及生活压力不断加大、替代性能源缺少的情况下，一些国家森林植被不断遭到破坏，自然生态遭受人为干扰的情况仍有增无减，伐木烧柴、森林及草地等植被的破坏，导致地表水土流失严重，土壤肥力降低，不利于农业发展，由此形成恶性循环。国内治理方面，面对环境恶化及气候变化影响，一些国家缺少适当的政策和相关落实行动，致使应对干旱无方，粮食安全持续脆弱。国际因素方面，发达国家对于非洲国家粮食安全、环境治理、农业绿色发展方面的支持多停留在承诺层面，很少落实到具体行动，非洲始终未实现可持续发展模式。

共同应对

“最好、最全面的解决方案之一是土地恢复，解决了水循环退化和土壤肥力丧失的许多潜在因素。”易卜拉欣·蒂亚乌表示，除土地恢复之外，各国还需要在充足的资金和政治意愿的推动下，从“被动”和“基于危机”的应对方式转向“主动”和“基于风险”的干旱管理方法，包括协调、沟通与合作。

“面对全球性干旱灾害带来的多重挑战，国际社会应有明确共识，必须缓解旱灾带来的严重损失和影响。解决非洲的干旱问题不能单靠相关受灾国家，需要国际社会的共同努力。”张永蓬分析，一方面，联合国应当加强对非洲等欠发达地区粮食安全、环境保护、气候变化等方面的重点关注，为这些国家兴修水利设施、土壤及植被保护等方面提供国际支持；另一方面，西方发达国家可以通过双边、多边渠道，为非洲等欠发达地区抵御旱灾提供资金、技术、设备、人才方面的支持。此外，非盟及非洲地区组织应当加强相关呼吁，加强与发达国家在相关领域的对话合作，着力落实联合国《2030年可持续发展议程》。从长远来看，全球各国共同应对气候变暖，减少碳排放，推动实现碳中和，切实加大对发展中地区的资金和技术支持，才是改善全球气候状况、减少极端气候的治本之策。

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