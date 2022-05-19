新华社联合国5月18日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军18日在安理会审议萨赫勒问题发言时强调，非洲萨赫勒地区应坚持发展优先，同时加大反恐力度，并加强团结合作。

张军指出，非洲在实现发展方面面临艰巨任务，当前全球范围的粮食、能源、金融危机，更让非洲雪上加霜，萨赫勒地区形势更为严峻。1000多万人面临严重饥荒，数百万人流离失所，更加凸显发展问题的重要性和紧迫性，国际社会要保持对萨赫勒地区的关注和投入。

张军说，萨赫勒地区恐怖势力猖獗，跨境活动频繁，不断向几内亚湾沿岸地区扩大蔓延。反恐行动是一场整体战，只有夯实反恐防线上的每一个环节，才能取得最终的胜利。联合国正推动同非洲联盟、西非国家经济共同体（西共体）、萨赫勒国家开展联合战略评估。希望联合国在此过程中加强同所有利益攸关方的沟通，以加强地区国家团结合作为目标，以现有地区合作机制为基础，以解决地区国家在后勤、供资、能力建设等方面面临的挑战为重点，提出现实可行的解决方案。

张军表示，萨赫勒地区面临恐怖主义、粮食安全、减贫发展、气候变化等多重挑战，受新冠疫情和地缘冲突影响更趋严峻。面对这些挑战，任何一国都无法独善其身。地区国家应当在国际社会的支持下加强团结合作，共同加以应对。当前，萨赫勒地区合作遇到新的困难，五国合作机制受到影响，不符合成员国利益和地区共同利益。当务之急是采取向前看的态度和理性务实的措施，在充分考虑彼此处境、平衡照顾各方关切的基础上，消除地区合作面临的障碍，恢复地区长期以来的合作势头，为团结应对共同挑战注入新的动力。中方希望马里、布基纳法索和西共体继续协商，尽早就过渡期安排达成一致。国际社会应尊重地区国家的主权和主导权，为地区合作创造良好的外部环境。

萨赫勒地区是非洲撒哈拉沙漠以南一个宽320公里至480公里的狭长地带。近年来该地区饱受贫困、武装冲突和自然灾害的困扰。2014年，萨赫勒五国集团成立，成员国包括布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔。马里过渡政府本月15日宣布退出萨赫勒五国集团所有机构，包括其联合反恐部队。

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