新华社北京5月18日电 中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会18日在北京举行。出席大会的外国政要和国际组织负责人等祝贺中国贸促会建会70周年，认为中国贸促会为推动世界经济复苏作出积极贡献，希望与中国深化合作推动后疫情时代的可持续发展。

印度尼西亚总统佐科在视频致辞中表示，印尼和中国具有很多共同点，两国合作不仅限于贸易合作。中国对印尼各领域投资反映出双方互利共赢的合作关系。当前，世界需要发达国家和发展中国家携手采取更有力的集体行动、建立更具包容性的合作。印尼将充分把握今年担任二十国集团主席国的契机，积极促成这一愿景。

厄瓜多尔总统拉索在视频致辞中说，着眼亚洲就是放眼世界的未来。厄瓜多尔将加入拉美太平洋联盟和全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）作为外交的一大优先方向。当前，厄方工作重点是同中国商签自由贸易协定，使两国贸易关系更加强劲、多元。厄瓜多尔欢迎中方在油气、矿业、电信、能源和基建等领域对厄开展新形式的投资。

世界贸易组织总干事伊维拉表示，中国贸促会始终致力于促进中国与世界各国的贸易、投资和经济合作。目前，面对新冠疫情、冲突、粮食危机、环境恶化和衰退风险，国际合作比以往任何时候都更加重要。

东盟秘书长林玉辉表示，几十年来，中国贸促会成功促进了中国的对外贸易投资合作。东盟和中国之间的经济关系从未像今天这样强劲和紧密。为了应对后疫情时期快速变化的全球经济格局，东盟和中国正在打造具有前瞻性的新伙伴关系。此外，双方将寻求升级东盟-中国自由贸易协定。这一伙伴关系范围广泛，包括许多新兴重点领域，如韧性强劲的供应链、数字经济和可持续性。

柬埔寨驻华大使凯·西索达表示，中国贸促会在过去70年里为协调和促进中国与世界的贸易和投资发挥了重要作用。当前，世界经济面临诸多复杂问题，挑战与日俱增，在全球经济复苏面临多重风险大背景下，今天的会议非常重要。对于世界经济实现疫后复苏，各方应共同继续推动和加强“一带一路”合作，特别是基础设施建设和互联互通项目。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，70年来，中国贸促会一直是中国打开世界市场的中坚力量。这方面的成功从如今中国和西方之间的贸易规模可见一斑。相信中国贸促会将在开辟中国周边新市场方面发挥主导作用，不断向欧洲和非洲延伸，并将取得巨大成功。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示，美中贸易全国委员会与中国贸促会合作关系持续了50多年。双方一起取得了巨大成就，努力促进美中双边商业关系发展。美国和中国都是贸易大国，有着悠久的创业和创新历史。美国企业持续关注中国，着眼于双边关系长期发展。相信双方可以努力实现更光明的未来。

日本国际贸易促进协会会长河野洋平表示，日本贸促会一直把中国贸促会作为兄长和先行者，共同致力于促进国际贸易。今年是日中邦交正常化50周年。中国贸促会对创造实现邦交正常化的环境作了巨大贡献。目前，由于新冠疫情和国际形势的巨变，世界经济衰退并充满不确定性，在此情况下，经济交流促进团体更要发挥稳定经济、促进交流的作用。日本贸促会将同中国贸促会以及世界各国的经济团体一道，通过促进经济活动为维护世界和平与稳定作出贡献。

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