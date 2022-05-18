新华社北京5月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部18日发布消息说，俄方将驱逐法国、西班牙、意大利驻俄外交人员，作为对上述国家对俄外交人员不友好举动的回应。同日，芬兰和瑞典驻北约大使在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。

——俄罗斯外交部18日发布消息说，俄方将驱逐34名法国外交人员和27名西班牙外交人员，作为两国宣布俄外交人员为“不受欢迎的人”的回应。俄方强调，法西两国的不友好举动将损害俄方与两国的双边关系。此外，俄外交部发言人扎哈罗娃18日向俄媒体证实，作为对意大利此前驱逐30名俄外交官的回应，俄方将驱逐24名意大利外交人员。

——芬兰和瑞典驻北约大使18日在布鲁塞尔北约总部举行的仪式上向北约秘书长斯托尔滕贝格递交了两国加入北约的申请。斯托尔滕贝格接受申请后说，在俄罗斯与乌克兰冲突的背景下，此举是“历史性的一步”。他表示，北约将尽快评估申请，并考虑两国通往北约之路的下一步行动。北约必须考虑所有盟国的安全利益，决心解决所有问题并迅速就两国的申请得出结论。

——据乌克兰国家通讯社18日援引乌各地军事部门的信息报道，截至当天上午，卢甘斯克地区全境都遭到俄军大规模炮击，顿涅茨克地区的战斗正在沿整个接触线进行。俄军当天上午对第聂伯市发动了两次导弹袭击，摧毁了当地部分交通基础设施。同时，俄军继续对赫尔松、苏梅、尼古拉耶夫等地区进行炮击和导弹袭击。

——乌克兰武装部队总参谋部18日在社交媒体发文说，截至18日，俄军在对乌作战中已损失人员28300人，损失坦克1235辆、装甲车3009辆、火炮系统586套、多管火箭炮199套、防空系统91套、固定翼飞机202架、直升机167架、战术无人机441架、巡航导弹102枚、舰船/巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2137辆。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫18日发布通报说，过去一昼夜，694名被围困在乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂内的乌军和乌方军事力量“亚速营”人员投降，其中包括29名伤员。自5月16日以来，共有959名武装分子投降，包括80名伤员，其中51名需要住院治疗的伤员被安置在顿涅茨克地区新亚速斯克的医院。他说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军172架飞机、125架直升机、927架无人机、311套防空导弹系统、3139辆坦克和其他装甲车、389台多管火箭炮、1548门野战火炮及迫击炮和2997辆特种军用车辆。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日说，武装分子走出乌克兰马里乌波尔亚速钢铁厂，只能被看作是他们放下武器投降。他强调，这些武装人员投降与俄乌谈判进程没有太大关联，俄方认为乌方目前没有继续谈判的意愿。

——乌克兰总理什梅加尔18日在社交媒体发文称，欧盟已通过支持乌克兰重建的计划。根据该计划，欧盟将向乌克兰提供90亿欧元的宏观金融援助。此举表明，欧盟将在乌未来重建计划中扮演关键角色。（参与记者：李铭、李东旭、刘恺、赵冰、任珂）

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