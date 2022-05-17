新华社斯德哥尔摩5月17日电（国际观察）芬兰瑞典欲入北约 推升地区安全风险

新华社记者

就芬兰和瑞典决定申请加入北约，俄罗斯总统普京16日说，俄罗斯与芬兰和瑞典之间“不存在问题”，因此芬兰和瑞典加入北约不对俄构成直接威胁，但北约军事基础设施在两国领土上的扩张必然会引起俄方回应。

分析人士指出，芬兰和瑞典这两个北欧国家申请加入北约，放弃了长期奉行的中立政策。北约一旦吸纳两国无疑将加剧与俄罗斯的对立，增加地区安全风险，令欧洲安全形势更加复杂。

决定申请加入

芬兰总统尼尼斯托15日宣布芬兰将向北约提出加入申请，称这将“开启新的时代”。芬兰议会17日审议通过这一决定，将该国申请加入北约的进程又向前推进了一步。

瑞典议会16日举行特别辩论会，8个党派中的6个同意申请加入北约。瑞典首相安德松在随后的新闻发布会上宣布，瑞典政府决定将向北约提出加入申请，会在未来几天内与芬兰一起提交入约申请。安德松预计，正式成为北约成员可能需要一年时间。

依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。美英等国极力拉拢芬兰、瑞典加入该组织。北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日表示，如果芬兰和瑞典决定申请加入北约，它们的成员资格将增强北约的共同安全。

芬兰和瑞典11日分别从英国获得了书面的安全支持，承诺在遭受灾难或袭击时，将以各种方式相互协助，其中可能包括军事手段。瑞典外交大臣林德本月初在与美国国务卿布林肯会见后说，美方表示已做好准备，为瑞典提供入约等待期内的“安全保险”。

引发反对声音

长期以来，芬兰和瑞典被认为是俄罗斯与西方之间的缓冲区。冷战结束后，北约曾多次试图邀请两国入约，但都被拒绝。此次芬兰和瑞典放弃长期以来的中立政策，引发了两国国内质疑和反对的声音。

芬兰教育部长、左翼联盟主席莉·安德松12日在博客上发表文章说，即使芬兰不以北约成员身份针对任何人，加入北约也会进一步加剧地区紧张局势。在芬兰和瑞典决定申请加入北约的当天，两国部分民众举行抗议示威，反对这一决定。

曾在北约驻德国部队任职的美军上校丹尼尔·戴维近日接受瑞典电视台采访时说，瑞典没有理由加入北约，而应继续保持中立。他说：“没有迹象表明瑞典有被入侵的风险，相反，成为北约成员国会增加风险。”

与此同时，北约内部也有反对两国加入的声音。土耳其总统埃尔多安13日表示土耳其不可能对芬兰和瑞典加入北约的计划持积极立场。16日，他再次强调土耳其不会同意两国加入北约。

增加安全风险

分析人士指出，芬兰和瑞典加入北约后，俄罗斯与北约国家的陆地边界长度将几乎增加一倍，波罗的海将成为“北约内海”，俄罗斯在波罗的海地区和北极地区将处于北约国家包围之中。原本复杂动荡的地区局势将面临更多不确定性，地区安全风险增加。

普京16日在克里姆林宫出席集体安全条约组织峰会时表示，北约军事基础设施在两国领土上的扩张必然会引起俄罗斯的回应。“具体如何回应，取决于对俄方造成何种威胁。”普京强调，北约扩张完全是由于美国外交利益而人为制造出来的问题，北约已成为一国的外交政策工具，造成国际安全形势恶化。

俄罗斯副外长里亚布科夫16日表示，芬兰和瑞典决定加入北约是又一个影响深远的严重错误。此举不会增强两国安全，只会加剧军事紧张，降低该地区局势的可预测性。

俄著名军事专家列昂科夫说，一旦芬兰加入北约，北约与俄罗斯的陆地边界将扩大。这会对地处芬兰湾东端的俄罗斯第二大城市圣彼得堡构成威胁，也会对俄贸易路线上的芬兰湾构成威胁。俄罗斯可能会重新审视其西部军区防御系统，并改变战略核力量的目标设定。

非政府组织芬兰和平委员会16日指出，军事结盟不会增加欧洲的安全，反而会导致军事紧张局势进一步升级；保障芬兰安全的主要手段是外交政策和外交活动，加入以美国为首的军事同盟减少了芬兰的回旋余地；北约吸纳新成员促使世界分裂成军事区块，使必要的谈判与合作变得复杂化。

俄国立高等经济学院欧洲和国际研究中心副主任苏斯洛夫指出，芬兰和瑞典加入北约对北极安全形势也将产生消极影响，导致北极地区军事化。（参与记者：和苗、陈静、胡晓光、付一鸣）

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