总台央视记者：近日，金砖国家应对气候变化高级别会议以视频方式举行。中方能否介绍会议有关情况？

汪文斌：近日，金砖国家应对气候变化高级别会议以视频形式召开，会议由中国生态环境部主办，金砖国家环境部门负责人共同出席。金砖各国就加快低碳和气候韧性转型、推进气候多边进程、强化应对气候变化领域团结协作等进行了深入交流，达成了广泛共识。

金砖国家是应对气侯变化的重要力量，为全球应对气变合作作出了“金砖贡献”。习近平主席在第75届联合国大会上作出了“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺。中国构建和实施碳达峰碳中和“1+N”政策体系，并超额完成2020年气候行动目标。巴西、俄罗斯、印度、南非也分别作出气候承诺，制定了应对气变政策，宣布了相应措施。

金砖国家为共同应对气变挑战开展了“金砖协作”。我们围绕为落实各自气候目标制定的具体政策、措施和行动开展政策分享和对话交流，将继续在国家、地方、产业、企业等层面开展清洁能源、低碳技术、可持续及韧性基础设施建设、碳市场、适应气候变化等领域的信息交流和合作，携手推动绿色低碳发展政策研究、技术合作和示范项目共建，以科技创新为驱动，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，共同探索低碳、可持续的发展路径。

金砖国家为完善全球气候治理体系发出了“金砖声音”。此次会议审议并通过了《金砖国家应对气候变化高级别会议联合声明》，重申各方应恪守《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》目标、原则和制度框架；反对将气候变化问题政治化，反对一切形式的单边主义、保护主义；呼吁各方聚焦落实，切实将各国气候变化目标和愿景转化成落实的措施和行动；强调发达国家应率先提高减缓行动力度，履行气候资金承诺，尊重发展中国家和经济转型国家的发展权及政策空间，加强支持发展中国家适应气候变化的力度并增强发展中国家对于气候变化的韧性，尽早提出落实在COP26承诺的2025年前向发展中国家提供相比2019年水平至少两倍的适应资金的细化和明确的路线图。

拥有世界约42%的人口、五分之一经济总量的金砖国家，打造了新兴市场及发展中国家合作的样板。我们有充分的信心，继续做地区和国际局势的“稳定器”、新兴市场和发展中国家团结合作的“助推器”。中方愿同其他金砖伙伴一道，为全球气变合作发挥金砖责任，提供金砖方案，注入金砖力量。

路透社记者：世界卫生大会将于5月22日至28日举行，外交部是否有中方参会的最新消息？中方是否计划派代表出席？

汪文斌：请你向主管部门了解。

韩联社记者：外交部能否证实中方是否对朝鲜提供了抗疫物资援助？

汪文斌：你提到的相关情况我不掌握。我愿重申，疫情防控工作是全人类面临的共同挑战，中朝之间有着守望相助的优良传统。我们愿同朝方一道，在抗疫过程中相互支持，加强合作。

总台央视记者：国际货币基金组织日前完成了五年一次的特别提款权定值审查，将人民币权重由10.92%上调至12.28%。此系2016年人民币“入篮”后首次定值审查。中方对此有何评论？

汪文斌：近日，国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查，人民币顺利通过特别提款权审查而且权重进一步上升。这是国际社会对中国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定，有助于进一步提升人民币的国际储备货币地位，增强人民币资产的国际吸引力。

下一阶段，中国将继续坚定不移推动金融市场改革开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间，不断提升投资中国市场的便利性，为境外投资者和国际机构投资中国市场创造更有利的环境。

法新社记者：美方官员周一称，一名男子在锁上教堂大门后向教堂中的台裔美籍教徒开火。据称他出于政治仇恨发动攻击，且对大陆和台湾间的政治分歧感到沮丧。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道，也注意到有报道称，这名男子是从中国台湾移民到美国的。希望美国政府采取切实有效的措施解决国内日益严重的枪支暴力问题。

彭博社记者：美国计划加大对违规出口威胁国家安全产品的企业的惩罚力度，这一规定尤其针对俄罗斯和中国等国家，违反这一规定的公司可能会被处以更高罚款。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的相关情况。作为原则我愿强调，中方一贯反对美方泛化国家安全概念、滥用国家力量无理打压特定国家和企业的做法。美方做法违反市场经济原则和国际贸易规则，损害全球产业链供应链安全，注定损人不利己。

新华社记者：据报道，16日，匈牙利国会选举欧尔班为新一届政府总理，欧尔班第五次当选匈牙利总理。中方对此有何评论？

汪文斌：不久前，欧尔班总理领导的青民盟再次赢得国会大选，中方已第一时间向他和青民盟致以热烈祝贺。我们衷心祝愿并且相信，在欧尔班总理第五届任期内，匈牙利将在自主选择的发展道路上取得新的更大成就。中方也期待同匈牙利新政府一道努力，保持两国高层交往势头，进一步深化战略互信，持续加强在双边、共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作等框架下的互利合作，推动中匈全面战略伙伴关系迈上新台阶。

法新社记者：美国政府周一警告称，有朝鲜公民隐瞒身份，冒充包括中国和日本在内国家的公民在技术部门寻求就业。外交部对此有何评论？

汪文斌：我不了解你提到的具体情况。

《北京日报》记者：据报道，近日，日本东京电力公司已在距离福岛第一核电站1公里的近海处启动海底挖掘作业，为建设核污染水排放海底管道排放口做准备。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道，对此深表关切。对于日本向海洋排放福岛核事故污染水的错误决定，包括中国在内的太平洋沿岸国家严重关切并坚决反对。日本福岛县等地区18万民众联合签名，要求日本政府采用排海以外的其他处置方案。但日本东京电力公司罔顾国际关切，并背弃此前所作得不到民众理解绝不会排海的承诺，强行推进核污染水排海工程建设，这种企图造成既成事实的做法是不负责任的。日本政府应当立即加以阻止。

日本政府迄未对福岛核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响不确定性等问题作出充分、可信的说明，这是日方无法回避的客观事实。我们再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，撤销将核污染水排海的错误决定，停止推进排海的各项准备工作，切实履行应尽的国际义务。

路透社记者：外交部是否计划宣布援助朝鲜抗击疫情的具体措施？

汪文斌：我刚才已经讲过，中朝之间一直有着守望相助的优良传统，抗击疫情也是全人类面临的共同挑战。我们将和朝方在抗疫过程中相互支持，加强合作。

(责编：刘洁妍、杨牧)