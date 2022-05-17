新华社曼谷5月17日电 通讯：让更多中国人吃到泰国榴莲——RCEP给泰国果农扩大出口带来新期盼

新华社记者宋宇 郭鑫惠 任芊

“每年旺季，我们果园一天最多能摘大约8000个榴莲。”泰国果农诗拉朋一边说，一边握住粗布袋的两端稳稳地接住一个刚从树上扔下来的新鲜榴莲。

诗拉朋的榴莲园有几百棵榴莲树，坐落在泰国东部负有盛名的水果之都——尖竹汶府，这里因气候适宜、雨量充沛，盛产榴莲、山竹、红毛丹等热带水果。5月是泰国榴莲大量上市的时节，记者从首都曼谷驱车近4个小时来到这里，一进尖竹汶府，身旁便不时有满载榴莲的皮卡驶过，道路两旁每隔几十米就能看到临时搭建的水果摊上摆满不同品种的榴莲。

经营果园15年的诗拉朋对记者说，她果园里九成以上的榴莲都会运往中国，需求量还在逐年递增，“在中国最受欢迎的是金枕，也是我们主要种植的品种”。

在尖竹汶府，不少榴莲园已经视中国市场为主要客户来源地。“我们有少量榴莲出口至日本、澳大利亚和韩国，但与对华出口相比，这几个市场非常小。”诗拉朋说。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效后，中泰水果贸易迎来新机遇，除却关税因素，各种通关便利条件和措施得以快速实现。

今年1月6日，载满泰国榴莲的水果班列抵达广西凭祥火车站。这是RCEP生效后，广西凭祥口岸首趟东盟国家水果进口班列。4月，广州南沙港迎来今年第一条“榴莲快线”，中老铁路的通车更是让泰国水果通过公铁联运出口中国成为可能，多元化的物流方式不仅有效降低运输成本，更通过一站式通关、“一箱到底”等方式大大缩短跨境物流时间。

泰国商会大学国际贸易研究中心主任阿特对新华社记者说，通过公铁联运方式，泰国农产品输华时间和成本降低了大约30%，未来泰国段铁路与中老铁路成功衔接后，预计出口至中国的货物将节约60%左右的运输时间和成本。

泰中农业企业协会副主席努达吉·奥兰希伦鲁对今年输华榴莲实现增长信心十足，预计东部农业重镇出口中国的榴莲将从去年的2.5万个集装箱增加至3.5万个。

努达吉在尖竹汶府经营了一家榴莲分拣工厂，为保证出口水果的新鲜度，新摘下来的榴莲会以最快速度被运往工厂。

记者看到，上千个榴莲按照大小品级整齐码放在仓库内，不远处堆放着数百个纸箱，上面印着不同的中文品牌和公司名称。工人们麻利地将榴莲分类贴上标签、装箱封好。此外，这些榴莲还要经历一次消毒，随后发往中国市场。

RCEP的实施为泰国果农带来重大利好，也促使泰国果农和出口商力图保持竞争优势。阿特说，为保持泰国榴莲在中国消费者心目中的地位，泰国水果出口商必须优先考虑卫生标准，并更加注重生产质量。

近年来，中国消费者对榴莲品质的要求不断提升，偏好也更为具体。

诗拉朋对记者说，未来她将更注重优质品种的培育，以满足中国消费者的多样化需求，并尝试运用电子商务手段扩大中国市场的销售，让更多中国人吃到她种的榴莲。

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