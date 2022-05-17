新华社北京5月17日电（记者许可）外交部发言人汪文斌17日再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，撤销将核污染水排海的错误决定。

据报道，日本东京电力公司近日已在距离福岛第一核电站1公里的近海处启动海底挖掘作业，为建设核污染水排放海底管道排放口做准备。

“我注意到上述报道，对此深表关切。”汪文斌在当日例行记者会上就此答问时表示，对于日本向海洋排放福岛核事故污染水的错误决定，包括中国在内的太平洋沿岸国家严重关切并坚决反对。日本福岛县等地区18万民众联合签名，要求日本政府采用排海以外的其他处置方案。但日本东京电力公司罔顾国际关切，并背弃此前所作“得不到民众理解绝不会排海”的承诺，强行推进核污染水排海的工程建设，这种企图造成既成事实的做法是不负责任的。“日本政府应当立即加以阻止。”他说。

汪文斌说，日本政府迄未对福岛核污染水排海方案正当性、核污染水数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等问题作出充分、可信的说明，这是日方无法回避的客观事实。

“我们再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，撤销将核污染水排海的错误决定，停止推进排海的各项准备工作，切实履行应尽的国际义务。”他说。

(责编：刘洁妍、杨牧)