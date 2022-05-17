5月14日，中国驻东京旅游办事处主任欧阳安在冬奥吉祥物“冰墩墩”“雪容融”前宣传中国旅游。人民网 吴颖摄

人民网东京5月17日电（吴颖）由中国驻东京旅游办事处等共同主办的第四届“四川美食节”于5月14日和15日在东京中野中心公园成功举办。该活动旨在以川菜为主题，推介中国文化及旅游，加深日本民众对中国的了解。活动吸引了近4万日本当地民众到场。

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安表示，“中国味道”不仅是对海外华人华侨思乡之情的慰藉，也已成为外国朋友认识中国的重要窗口。中华美食在日本流行已久，四川料理广受日本民众熟悉与喜爱，但中国味道的绝妙远不止此。尽管受疫情影响日本游客无法前往中国品尝美食，但希望通过本次活动能让到场的朋友尽情享用地道川菜，让越来越多的日本民众感受到中华饮食文化的魅力。

5月14日，中国驻东京旅游办事处在“四川美食节”上设置展台，一位日本游客驻足观看。人民网 吴颖摄

据主办方介绍， “四川美食节”是日本规模最大的中国川菜推介活动，前三届美食节累计吸引观众超过20万人次。今年的四川美食节有20多家餐饮店参与，共同奉上麻婆豆腐、口水鸡、夫妻肺片等几十种传统四川特色菜品，向日本的美食爱好者展现四川“麻辣鲜香”的传承与魅力。本届活动的主题为“麻婆豆腐商店街”，是最为日本民众熟知的川菜“麻婆豆腐”的专场，观众在现场可以品尝到16种不同风味的麻婆豆腐料理。

5月14日，活动现场的民众在美食摊位前排起了长队。人民网 吴颖摄

在活动现场亮相的北京2022年冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”“雪容融”成为今年“四川美食节”的亮点，吸引到场民众排队合影留念。

欧阳安表示，北京冬奥会和冬残奥会的顺利举办带动了中国冰雪旅游蓬勃发展，欢迎广大日本游客前往中国观光旅游、赏冰乐雪。中日互为重要出境旅游目的地，中日旅游交流在改善和促进中日两国关系方面发挥了重要作用。期待在疫情结束后有更多的日本民众前往中国旅行，感受中国深厚的文化底蕴与壮丽的自然风光，增进两国人民的相互理解与友谊。

5月14日，“四川美食节”活动现场摆放的冬奥吉祥物“冰墩墩”深受日本小朋友喜爱。人民网 吴颖摄

日本“四川美食节”活动于2017年首次举办。受新冠疫情的影响，本届美食节时隔2年再次举办。中国驻东京旅游办事处在活动现场开设展台，准备了日文宣传画册，推介中国文化、四川特色文旅资源及经典旅游路线等。此外，中国驻东京旅游办事处还在活动现场与日本嘉宾连线，邀其讲述多次前往中国的经历及所见所闻，以互动的方式向现场观众推介了中国旅游。

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