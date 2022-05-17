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专访：美国借民主之名危害地区和平——访叙利亚政治问题专家艾哈迈德·阿什卡尔

2022年05月17日18:48 | 来源：新华网
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　　新华社大马士革5月17日电　专访：美国借民主之名危害地区和平——访叙利亚政治问题专家艾哈迈德·阿什卡尔

　　新华社记者汪健

　　叙利亚政治问题专家艾哈迈德·阿什卡尔日前通过电话在大马士革接受新华社记者采访时说，美国政府利用美国国家民主基金会等工具，以“促进民主”之名破坏他国稳定、危害地区和平。

　　阿什卡尔表示，长期以来，美国以所谓人权、平等为借口，打着民主的旗号破坏他国稳定。美国国家民主基金会作为美政府工具，在幕后策动世界各国分裂主义暴乱，发动颜色革命，制造政治危机，致力于颠覆合法政府从而扶植亲美势力。

　　他强调，当民主沦为美国的地缘政治工具，便不再是真正的民主，反而为加剧地区争端和外部势力介入提供了借口。

　　阿什卡尔认为，美国的相关行径曲解了“民主”一词的积极意涵，对其他国家毫无益处。他说，在叙利亚，美国以民主为借口支持分裂主义势力和极端势力，试图颠覆叙政府，又以反恐为名，掌控富含油气资源的地区，“却唯独没实现所谓民主”。

　　阿什卡尔表示，自叙危机开始以来，美国一心追求颠覆叙政府，实施不负责任的地区政策，默许甚至支持各方势力介入叙利亚，对极端主义兴起负有责任。2014年后，美国又自诩为反恐先锋，通过实际军事存在让叙局势更趋复杂，政治解决方案更难达成。

　　他指出，美国长期以来对叙实施经济制裁，近年更不断升级，让本就因战争、疫情等遭受重创的叙经济更为凋敝，民众成为制裁的牺牲品。

　　阿什卡尔认为，美国的行径和其声称要维护的“民主”“人权”背道而驰，和美国国内政治游戏、地缘利益有关，但和促进地区人民福祉无关。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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