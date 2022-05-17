新华社巴黎5月16日电 （国际观察）马克龙缘何任命博尔内为新总理

新华社记者唐霁

法国总统府16日宣布，总理卡斯泰当天向总统马克龙提交政府辞呈后，马克龙任命劳工与社会事务部长伊丽莎白·博尔内为新总理。法国历史上第二位女总理就此诞生。

分析人士指出，目前距离法国国民议会选举还有不到一个月的时间，如果马克龙领导的中间派届时不能赢得议会多数席位，未来他在推行政策时必将遇到巨大阻力。马克龙选择博尔内意在迎合选民意愿、平衡政治力量、应对议会选举中来自左翼的强有力挑战。

为何是她

马克龙在4月总统大选中赢得连任后，一直酝酿通过改组政府赢得选民支持，为6月的国民议会选举做准备。因为国民议会拥有立法权，这次选举被视为两轮总统选举后的“第三轮选举”，其结果将对未来马克龙施政产生重要影响。

关于马克龙为何选择博尔内出任总理并负责组阁，法国媒体分析认为，博尔内的诸多优势，使她成为马克龙心中的第一人选。

首先，博尔内的女性身份，体现了马克龙在新任期内争取男女平等的努力。博尔内是继埃迪特·克勒松之后法国第二位女总理。最新民调显示，74%的法国人希望出现一位女总理。

其次，博尔内自称为“左翼女性”，曾和左翼社会党多位重要政治人物有过合作。马克龙寄希望博尔内助其在议会选举中获得更多左翼选民支持。

分析人士指出，法国左翼政治力量预计将在议会选举中对马克龙领导的中间派构成有力挑战。在总统大选第一轮投票中得票率位于第三位的极左翼政党“不屈法国”党候选人让-吕克·梅朗雄日前已联合社会党等主要左翼政党，针对议会选举成立“环保与社会人民新联盟”。

除此之外，马克龙还看重博尔内丰富的从政经验。她曾担任交通部长、生态转型和团结部长、劳工与社会事务部长，负责过退休制度改革和失业保险改革。

挑战严峻

作为总统的政策执行者，新总理博尔内面临议会选举、环保、就业、退休制度改革等一系列复杂而棘手的问题。

法国媒体指出，2017年马克龙当选总统时提出的环保等领域目标目前都未“落地”。他曾承诺关闭法国所有燃煤发电站，但一直未能实现。2020年，可再生能源占法国能源消耗总量的19.1%，低于欧盟提出的23%的目标，法国是欧盟国家中唯一未达标的国家。马克龙提出在第二任期内将加速实现这些目标，新总理必须采取果断行动。

此外，近期民意调查显示，50%的法国受访者认为政府必须在未来五年内重点解决购买力问题。今年年初以来，法国家庭消费因通胀大幅上升而遭受严重打击。根据世界银行预测，全球食品和能源价格将保持高位至少到2024年。新政府采取何种应对措施，是法国选民关心的焦点问题。

退休制度改革则更具争议。马克龙在连任竞选纲领中明确表示，计划将目前62岁的退休年龄逐步推迟到65岁，这才能支撑提高最低养老金的目标。但根据法国舆论研究所的调查结果，77%的受访者坚决反对马克龙的这一计划。博尔内将如何落实这一计划，恐将也是极为棘手的一个问题。

据法国媒体报道，博尔内入主总理府马提翁宫后，将很快向总统提交新一届内阁成员名单，为6月的国民议会选举做最后的政治平衡和努力。马克龙的这次总理任命能否取得预期效果，法国政局将走向何方，让人拭目以待。（参与记者：徐永春、刘芳、胡雪）

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