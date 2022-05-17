人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

塔吉克斯坦将举办第二届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议

2022年05月17日17:01 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京5月17日电 （记者杨倩）17日上午，塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达在媒体吹风会上表示，第二届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议将于2022年6月6日至9日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达在京举办媒体吹风会。 线上会议截图

据介绍，本届会议将举办包括开闭幕式、全体会议、12场专题会议、5场专项论坛、展览和马拉松在内的多项活动。

萨义德佐达强调，第二届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议将重点讨论各国政府、联合国及其机构、其他国际组织、国际金融机构、企业、民间、学术界等有关各方如何推动水资源方面的共同行动，加强伙伴关系，以便在各个层面落实水资源相关目标和任务。

此外，会议还将讨论水资源、环境卫生和个人卫生在抗击新冠疫情和其他通过水传播的疾病方面的作用。水资源管理作为减缓和适应气候变化的关键因素以及水与气候变化之间的关系也是讨论议题。

据悉，会议成果文件将包括有关各方对全球范围内推进水议程的关键行动和伙伴关系的重要意见，为2023年联合国纽约水资源大会的筹备工作提供参考。会议成果将提交给联合国第77届大会和可持续发展高级别政治论坛。

2016年12月，在塔吉克斯坦共和国的倡议下，联合国大会通过了2018至2028年“水促进可持续发展”国际行动十年决议。2018年6月，该国举办了首届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部