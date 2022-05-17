人民网北京5月17日电 （记者杨倩）17日上午，塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达在媒体吹风会上表示，第二届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议将于2022年6月6日至9日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

塔吉克斯坦驻华大使佐希尔·萨义德佐达在京举办媒体吹风会。 线上会议截图

据介绍，本届会议将举办包括开闭幕式、全体会议、12场专题会议、5场专项论坛、展览和马拉松在内的多项活动。

萨义德佐达强调，第二届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议将重点讨论各国政府、联合国及其机构、其他国际组织、国际金融机构、企业、民间、学术界等有关各方如何推动水资源方面的共同行动，加强伙伴关系，以便在各个层面落实水资源相关目标和任务。

此外，会议还将讨论水资源、环境卫生和个人卫生在抗击新冠疫情和其他通过水传播的疾病方面的作用。水资源管理作为减缓和适应气候变化的关键因素以及水与气候变化之间的关系也是讨论议题。

据悉，会议成果文件将包括有关各方对全球范围内推进水议程的关键行动和伙伴关系的重要意见，为2023年联合国纽约水资源大会的筹备工作提供参考。会议成果将提交给联合国第77届大会和可持续发展高级别政治论坛。

2016年12月，在塔吉克斯坦共和国的倡议下，联合国大会通过了2018至2028年“水促进可持续发展”国际行动十年决议。2018年6月，该国举办了首届“水促进可持续发展2018-2028”国际行动十年高级别国际会议。

(责编：崔译戈、张悦)