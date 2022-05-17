新华网首尔5月17日电（记者 田明）为纪念中韩建交30周年，同时也为加深两国民间特别是年轻一代的相互沟通和理解，一场专门为两国年轻人筹备的活动——“中韩青年交流歌曲大赛”决赛暨颁奖典礼近日在韩国京畿道加平郡成功举办。

中国驻韩国大使邢海明线上出席颁奖典礼并致辞表示，音乐是人类共同的语言。中韩两国人民在数千年的友好交往历史上以歌会友、以歌传情，凝结了深厚友谊。今年是中韩建交30周年和“中韩文化交流年”收官之年，中韩关系发展面临新机遇。希望各位青年朋友发挥好中韩两国文化桥梁和友谊使者作用，唱响两国人民友好交往的新乐章，为增进两国人民友好感情发挥积极作用。

韩方与会嘉宾表示，韩中两国建交30年以来，双边关系实现快速发展，各领域合作取得瞩目成就，业已成为名副其实的战略合作伙伴。希望本次大赛可以成为增进韩中青年沟通，活跃两国文化艺术领域交流，丰富民间外交形式的契机。期待两国在未来30年继续加强交流合作，为东北亚地区的和平与繁荣作出贡献。

“中韩青年交流歌曲大赛”由中国驻韩国大使馆和韩中经济文化教育协会共同主办，SMONY公司等共同承办，旨在加强中韩两国青年沟通，增进友好感情，得到两国青年的大力支持和积极参与。

从4月5日大赛预赛阶段开启线上报名以来，该活动吸引了韩国民众和中国在韩同胞的高度关注。据主办方SMONY公司介绍，截至4月30日报名结束，大赛组委会共收到中韩两国青年录制的作品达92份，远超组委会预期，竞争激烈。经组委会认真评选，共有15名选手进入决赛并现场演唱中韩两国经典歌曲，最终评选出优胜奖3人。

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