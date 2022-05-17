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古巴说美放松部分对古制裁是朝正确方向迈出的“有限一步”

2022年05月17日16:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月17日电 综合新华社驻哈瓦那、华盛顿记者报道：古巴外交部16日发表声明说，美国政府当天宣布放松部分对古巴的制裁措施是朝正确方向迈出的“有限一步”，但美国并未改变对古巴的封锁和“极限施压”政策。

　　美国国务院16日宣布调整部分对古措施，包括增加美驻古大使馆领事业务和赴美签证办理数量，简化美国家庭赴古巴探亲的申请程序，取消美对古亲属每季度1000美元汇款上限，支持向古巴企业家提供捐助性汇款，为古私营经济从业者提供小额贷款和培训支持等内容。

　　古巴外交部回应说，美国政府宣布的对古措施“积极但覆盖范围非常有限”。美方并未解除对古长期封锁，也没有将古巴从“支持恐怖主义国家”名单上移除，仍维持美国前总统特朗普执政期间对古采取的大部分制裁措施。

　　声明重申，古巴政府愿意在不干涉内政和充分尊重独立和主权的情况下，与美国政府在平等的基础上开展相互尊重的对话。

　　1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。1962年，时任美国总统肯尼迪正式宣布对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国恢复外交关系，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策，不断升级对古制裁措施。（参与记者：朱婉君、林朝晖、邓仙来）

(责编：于洋、燕勐)

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