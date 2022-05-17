新华社北京5月17日电 乌克兰方面16日宣布，驻守马里乌波尔亚速钢铁厂的乌军人员开始撤离。俄罗斯方面则说，允许钢铁厂内乌军伤员撤离。

乌克兰武装部队总参谋部发表声明，宣布“马里乌波尔要塞已经完成作战任务”，“最高统帅部命令亚速钢铁厂守军指挥员挽救人员生命”。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基证实，乌军已经开始撤出亚速钢铁厂。

俄罗斯国防部16日宣布，“与受困马里乌波尔亚速钢铁厂的乌克兰军事人员代表谈判”后，双方当天达成“撤离伤员”的协议。钢铁厂所处地区进入“静默”状态，开辟人道主义通道，受伤乌军人员被送往顿涅茨克地区新亚速斯克一座医疗设施。

乌克兰国家通讯社先前报道，约600名受重伤的乌军人被困在亚速钢铁厂内。乌克兰国防部副部长安娜·马利亚尔16日说，53名乌军重伤员被送往新亚速斯克，另有211人被送往另一个镇。这些人员今后可能以与俄方换俘方式获释。据路透社报道，5辆运送乌军的大客车16日从亚速钢铁厂抵达新亚速斯克，一些人躺在担架上被抬下车。

俄方本月5日、6日和7日开通人道主义走廊，用于从亚速钢铁厂撤离平民。7日，俄方宣布为期3天的平民撤离行动结束，51名平民撤出，包括18名男子。乌方同一天也宣布，妇女、儿童和老人已全部撤离亚速钢铁厂。

泽连斯基13日说，乌方正与俄方进行“非常艰难的谈判”，以撤离钢铁厂内乌方伤员。

联合国和红十字国际委员会参与了平民撤离行动。联合国发言人斯特凡纳·迪雅里克16日说，联合国方面“没有参与撤离伤员或作战人员”的行动。（惠晓霜）

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