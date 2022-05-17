易凡

和平与发展是全人类的共同价值和夙愿。当前，百年变局与世纪疫情叠加震荡，传统安全和非传统安全风险深度交织，全球发展进程正在遭受严重冲击，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，人类和平与发展事业面临的挑战前所未有，承载的期待亦前所未有。

在决定人类前途命运的关键时刻，习近平主席在2021年9月出席第七十六届联合国大会一般性辩论期间郑重提出全球发展倡议，在七个月后的博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上又首次提出全球安全倡议。这两大重要倡议是继“一带一路”倡议后中国提供的重要国际公共产品，为推动人类和平与发展的崇高事业给出了中国方案。

安全是发展的前提，连天的烽火中结不出发展的硕果。当前，人类还未走出世纪疫情阴霾，乌克兰危机硝烟又起，地区安全热点问题此起彼伏。习近平主席从全人类前途命运出发，郑重提出全球安全倡议，其精髓要义是以共同、综合、合作、可持续的安全观为理念指引，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

全球安全倡议回应了国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，顺应了世界各国坚持多边主义、维护国际团结的共同追求，响应了各国人民共克时艰、携手开创疫后美好世界的普遍愿望。多国政要、智库学者和媒体都对倡议给予了高度关注和积极评价。尼加拉瓜总统奥尔特加表示，习近平主席着眼解决全球性问题提出全球安全倡议，这将保障整个世界和地球的安全。

发展是安全的保障，贫瘠的土地上长不成和平的大树。当前，人类发展指数30年来首次下降，世界经济复苏受挫，南北发展鸿沟持续扩大，落实2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。正如联合国秘书长古特雷斯所说，我们到了“拯救可持续发展目标，将其带回正轨”的关键时刻。在此背景下，全球发展倡议将以人民为中心作为最核心理念，以加快落实联合国2030年可持续发展议程为宗旨目标，为缩小南北鸿沟、破解发展不平衡提出了“路线图”，也为推进联合国2030年可持续发展议程提供了“加速器”。倡议的举措和理念同各方需要高度契合，已得到联合国等国际组织和100多个国家的支持响应。

统筹发展与安全，让和平之树结出发展硕果。安全和发展犹如一体之两翼、驱动之双轮。没有安全，发展就无从谈起，没有发展，安全就没有保障。全球安全倡议和全球发展倡议分别聚焦和平与发展的时代主题，顺应各国人民的强烈呼声，二者既相互呼应又相辅相成，为充满不确定性的世界擎起了两把火炬，必将照亮人类谋和平、促发展的时代征程。

习近平主席指出：“和平与发展是我们的共同事业。”作为国际公共产品，全球发展倡议和全球安全倡议源自中国，面向世界，欢迎各国参与。中国必将同世界所有爱好和平、致力发展的国家和人民一道，推动两大倡议继续落地生根、开花结果。

（作者是国际问题观察员）

(责编：崔译戈、常红)