新华社安卡拉5月16日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安16日表示，土耳其不会同意芬兰和瑞典加入北约。

埃尔多安当天在安卡拉与到访的阿尔及利亚总统特本举行会谈。在会谈后举行的联合记者会上，埃尔多安说：“我们不会同意那些对土耳其实施制裁的国家加入北约。”

埃尔多安还说，芬兰和瑞典对恐怖组织都没有“明确和毫不含糊”的立场。若瑞典和芬兰加入北约，“北约届时将不再是一个安全组织，而将成为恐怖分子的聚集地”。

近来土方多次强调，芬兰和瑞典在寻求加入北约时必须停止对库尔德工人党和“居伦运动”的支持，并解除对土耳其出口国防设备的限制。

在芬兰决定申请加入北约后，瑞典16日也决定向北约提出加入申请。依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。土耳其多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。

2016年7月，土耳其发生未遂政变。土耳其政府指认政变由宗教人士费特胡拉·居伦及其支持者组成的“居伦运动”发起。居伦自1999年至今旅居美国，否认策划政变。

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