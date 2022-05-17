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马里过渡政府说挫败一起军事政变图谋

2022年05月17日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔5月17日电（记者王子正　田耘）巴马科消息：马里过渡政府16日发布新闻公报说，马里国防和安全部门近日挫败了一起军事政变图谋。

　　公报说，一些军人企图在11日至12日夜间发动军事政变，“这些军人得到了一个西方国家的支持”。公报强烈谴责这一危害国家安全和平稳定的行为，称其目的是阻碍国家重建进程和宪政秩序回归。

　　公报还说，马里过渡政府正在调查和寻找这次政变企图的同谋。公报没有说明是否有人被捕，也没有提及参与此次政变图谋的军人身份。

　　中国驻马里使馆16日夜间发布紧急提示，提醒在马里的中国公民和企业保持警惕，加强安全防范。

　　2020年8月，马里发生军人哗变。由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月，恩多辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职。

　　2021年11月，因马里过渡政府称无法在2022年2月政治过渡期结束前完成政治过渡、举行总统选举，西共体决定对马里过渡政府实施制裁。今年3月25日，西共体宣布在原18个月政治过渡期基础上，再给予过渡政府12至16个月的政治过渡期。

　　今年4月21日，马里过渡政府宣布正式启动为期24个月的政治过渡进程，为马里组织自由和透明的总统选举做准备。

(责编：于洋、燕勐)

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