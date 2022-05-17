新华社曼谷5月17日电 专访：美国拉拢东盟遏华图谋难以实现——访泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠

新华社记者王亚光

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠日前在接受新华社记者书面专访时表示，美国试图将东盟拉入其“印太战略”以建立统一战线围堵中国，这一图谋难以实现。

杨保筠说，东盟自建立以来一直奉行中立外交政策。在美国鼓吹对华战略竞争以及当前欧洲地区安全格局急剧变化背景下，东盟各国更是坚持其一贯立场。美国日前在华盛顿举办美国－东盟领导人会议，希望借此机会拉拢东盟加入其“印太战略”以建立统一遏华战线，但东盟采取了不选边政策，让美国难以达成其目的。

他表示，尽快推动经济复苏是当前许多国家最迫切的任务，美国鼓吹的“印太经济框架”一度引起部分东盟国家的兴趣。但在此次美国－东盟领导人会议上，美国却没有提出关于该框架的全面设想和详细阐述，让这些东盟国家感到失望。

杨保筠表示，在大多数东盟国家看来，美国政府对东盟的重视程度不足，缺乏相应的长期和可持续经济政策，资金投入也很少。在区域经济合作、人权等问题上，东盟与美国的立场也存在差异和分歧。

杨保筠说，对东盟和中国而言，经济和社会发展是双边关系最重要的基础。自从1997年亚洲金融危机，特别是中国－东盟自贸区建立以来，双方经济合作为区域国家经济和社会发展以及人民生活水平的提高作出了巨大贡献，这是美国拉拢东盟遏华图谋难以实现的另一个重要原因。

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