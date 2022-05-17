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伊拉克遭沙尘暴袭击 四省宣布停止办公

2022年05月17日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 据来自巴格达的消息，伊拉克全境遭沙尘暴袭击，穆萨纳等四个省宣布除服务行业外，所有单位17日停止办公。

据伊拉克“伊拉克之声”报道，16日清晨开始，一场严重的沙尘暴席卷伊拉克全境，鉴于极为恶劣的天气还将继续，位于南部的穆萨纳省、西部的安巴尔省、东部的瓦西特省和东南部的济加尔省当天晚间先后宣布，为了保护人民的身体健康，除安全、卫生和服务部门外，包括政府机构在内的所有单位17日全部停止办公。报道说，瓦西特省特别指出，所有考试全部推迟。

“伊拉克之声”指出，周一清晨开始，强风裹着沙尘造成能见度低，建筑物上覆盖了一层层黄沙。此次沙尘暴来势凶猛且范围广，除伊拉克北部的尼尼微、埃尔比勒和杜胡克三省外，其他地区都很严重。报道称，伊拉克卫生部发布报告说，16日清晨几个小时内，沙尘暴引起的窒息患者多达2000多人。

据报道，在一个月内，伊拉克已经发生了10次不同程度的沙尘暴，此次是最严重的。伊拉克气象专家萨迪克认为，沙尘暴频发是气候变化、干旱缺雨和沙漠化造成的。

报道说，2011年，联合国曾发布报告指出，由于常年战乱、局势不稳和干旱，伊拉克40%到60%的农田荒废或变成了沙漠，现在伊拉克是全球沙漠化最严重的5个国家之一。（安国章）

(责编：崔译戈、常红)

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