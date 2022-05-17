新华社洛美5月16日电（记者田耘）瓦加杜古消息：据布基纳法索安全部门16日消息，布基纳法索日前发生多起武装分子袭击事件，导致40多人死亡。

据当地安全部门消息，一支由民兵护送的车队14日在北部萨赫勒大区乌达兰省萨尔莫西附近遭到不明身份武装分子袭击，造成5名民兵和一名平民死亡。同日，在乌达兰省发生的另一起袭击事件中，8名民兵和12名平民丧生。

在位于布基纳法索与贝宁边境附近的东部大区孔皮恩加省，一支由民兵护送的平民车队14日遭遇不明身份武装分子伏击，导致17人死亡、9人受伤。

另据布基纳法索安全人士消息，14日夜间，该国与马里边境附近的上盆地大区胡埃省法拉马纳的宪兵队和警察局遭袭，造成2名宪兵受伤，一辆汽车被烧毁。

目前，尚无任何组织宣称制造了这几起袭击事件。

2015年以来，布基纳法索频繁发生武装分子袭击事件，安全形势严峻。2021年11月14日，一支宪兵分队在萨赫勒大区苏姆省遭不明身份武装分子袭击，造成49名宪兵和4名平民丧生。

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