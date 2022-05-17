新华社莫斯科5月16日电（记者赵冰）集体安全条约组织（集安组织）峰会16日在俄罗斯首都莫斯科举行。与会领导人主要讨论了集安组织框架下相互协作、国际和地区热点以及进一步完善集体安全体系等问题。

此次峰会在集体安全条约签署30周年和集安组织成立20周年之际召开。俄罗斯总统普京、亚美尼亚总理帕什尼扬、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和塔吉克斯坦总统拉赫蒙出席当天的峰会，并签署一项联合声明。

声明说，集安组织有责任确保欧亚地区的持久和平，认为缓和该地区紧张局势至关重要，并重申愿与北约建立务实合作。集安组织将坚持维护成员国安全、主权和领土完整，致力于巩固全球和地区安全，根据国际法公认的准则和原则，公正地解决国际问题。集安组织愿深化与联合国等国际和地区组织及相关国家的合作。

声明还表示，阿富汗和集安组织成员国其他外部边界的局势令人担忧，集安组织将确保组织区域边界的安全。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。目前有俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦6个成员国。

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