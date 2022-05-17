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欧盟未能就对俄罗斯石油禁运达成一致

2022年05月17日08:22 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔5月16日电（记者任珂）欧盟外长会议16日在布鲁塞尔召开。由于匈牙利的反对，会议未能就通过包括对俄罗斯石油禁运在内的第六轮制裁提案达成一致。

　　欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在会后的记者会上说，当天会议未能就最终通过第六轮制裁提案达成协议，成员国常驻欧盟代表将就此继续讨论。外长们就石油禁令问题试图达成一致时遇到了同样的困难。博雷利表示，匈牙利的立场是基于经济而非政治担忧。

　　参会的立陶宛外长兰茨贝尔吉斯说，欧盟对俄罗斯实施石油禁运的计划，仅被欧盟27个成员国中的一国所阻。

　　欧盟对外政策等重要事项实行一致通过的原则，任何成员国都有否决权。

　　博雷利同时表示，欧盟将额外提供5亿欧元用于支持乌克兰购买武器，欧盟对乌军事援助累计已达20亿欧元。

　　匈牙利高度依赖俄罗斯能源，60%以上的石油和85%的天然气来自俄罗斯。5月4日，欧盟委员会提交了第六轮对俄罗斯制裁措施提案，其中包括今年年底前全面禁止进口俄石油。匈牙利随即表示反对，并表示希望从欧盟获得大额补偿，以抵消自己放弃俄罗斯石油的损失。

(责编：于洋、燕勐)

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