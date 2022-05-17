新华社布达佩斯5月16日电（记者陈浩）匈牙利国会16日选举欧尔班·维克托为总理，这是欧尔班第五次当选匈牙利总理。

当天，匈牙利国会以133票赞成、27票反对的投票结果选举欧尔班为新政府总理。

匈牙利国会共有199个席位，欧尔班领导的青民盟及其执政伙伴基民党在国会拥有三分之二多数议席。欧尔班只需获得超过半数赞成票即可当选总理。

欧尔班随后宣誓就职并发表讲话说，匈牙利未来将面临一个困难时期。除了新冠大流行，俄乌冲突和欧洲对俄制裁造成的能源危机，再加上美国为遏制通胀采取的加息措施，这一切将使欧洲经济在一段时间内陷入衰退和停滞。

欧尔班表示，俄乌冲突本不该发生，欧洲没有办法管理和结束这场冲突，对俄实施的制裁不会达到预期目标。他批评欧盟“滥用权力”，“想把对我们不利的事情强加给我们”，但表示匈牙利有意在未来十年继续留在欧盟。

欧尔班说，匈牙利政府将集中精力发展太阳能、扩大核电站以及建设通过巴尔干半岛而不是乌克兰的油气管道，以寻找俄罗斯石油和天然气的替代品，达到控制通货膨胀的目的。

4月3日，匈牙利举行四年一次的国会选举，欧尔班领导的执政联盟（青民盟和基民党）获得199个议席中的135席。29日，匈总统阿戴尔邀请欧尔班组建新政府，欧尔班接受了邀请。欧尔班曾于1998年至2002年任匈牙利总理，2010年重新上台，并于2014年和2018年两次获得连任。

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