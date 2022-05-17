新华社德黑兰5月16日电（记者王守宝）伊朗外交部发言人哈提卜扎德16日说，在欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉近日访问伊朗期间，伊朗就伊核问题全面协议相关方谈判提出特别倡议和建议，现在美国应该做出政治决定和回应。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，莫拉访伊期间与伊朗副外长兼伊核问题首席谈判代表巴盖里进行了长时间会谈，伊朗提出了“明确倡议”和一些“解决方案”。如果美国对这些提议做出回应，伊核协议相关方将可以返回奥地利首都维也纳以达成协议。

哈提卜扎德说，伊朗的合法权利理应得到尊重，美国应解除所有对伊制裁。

莫拉10日至13日对伊朗进行了访问，以推进伊核谈判。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利13日表示，莫拉对伊朗的访问成果好于预期，伊核谈判已重新启动。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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