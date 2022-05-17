向 勇

城市作为人类文明的标志，不仅是满足人们生活需要的功能空间，更是满足心灵需求的文化空间。作为一种感性的艺术形态，音乐赋予城市独特的形象魅力和文化意义，塑造了人们对城市的独特感知，使居住其中的人们形成一种文化认同、情感依恋和精神享受。“音乐之都”是联合国教科文组织授予创意城市的七大文化主题称号之一，是一个以音乐艺术为城市发展特色、以音乐产业推动城市经济发展的新型城市样态。

音乐之都的核心内涵在于城市以音乐为媒的文化吸引、品牌号召和创意激发。无论是意大利的博洛尼亚、巴西的萨尔瓦多，还是韩国的大邱，在音乐方面都有着悠久的历史传统、健全的基础设施、多样的节庆活动和多元的相关产业，城市空间中处处洋溢着灵动的音乐创意氛围。

音乐是一种和合的文化形态。音乐之都以音乐为纽带，实现文化聚落、创意聚和、产业集群的和谐生成。音乐之都的城市建设，包含了三重文化空间的打造：音乐之都的形象空间，即城市充分挖掘其音乐遗产，保护音乐古迹，并且建设诸多含有音乐元素的建筑、街景、装置艺术；音乐之都的功能空间，即城市要有标志性的音乐厅、博物馆、音乐公园、音乐社区等文化设施，要有具有影响力的音乐节、音乐论坛、音乐比赛等；音乐之都的意象空间，即城市拥有具有历史意义和国际影响力的音乐象征物。

音乐是一种共情的创新形态。通过积累独具特色的音乐传统、举办品牌化的音乐活动、开办前卫新潮的音乐机构，音乐之都塑造出独特的城市品牌意象，从社区到街头，从商场到广场，处处都可以感受到音乐的氛围。音乐及其相关的表演艺术活动温暖了城市的建筑空间，丰富了人们的生活。同时，音乐也吸引了各类创意人群在城市汇聚，创造了各式新型职业和消费业态，激活了城市的创意活力，最终促进城市传统产业的升级和新兴产业的繁荣。

音乐是一种共生的创意形态。音乐与舞蹈戏剧等其他门类艺术、体育休闲和时尚传媒紧密相连。音乐产业发展的蓬勃势头，能够带动音乐休闲、音乐旅游、音乐文创、音乐设备生产等相关产业的集聚化发展，构建音乐、创意与产业融合发展的共生生态。同时，音乐产业的发展离不开健康的生产环境。打造音乐之都，需要音乐创作服务平台、音乐网络传播平台、音乐版权保护平台、音乐跨界创新平台、音乐数据库云平台等一系列公共平台同步建设发展，是“音乐+”文化创意深度融合的综合性工作。

近年来，我国悠久的历史文化传统、庞大的创意人才团队、丰富的文化设施和潜力巨大的消费市场为世界瞩目。在建设中国特色的世界音乐之都、打造具有国际竞争力的音乐产业方面，成都、广州、深圳、哈尔滨等城市有着巨大的潜能和广阔的发展前景。

（作者为北京大学艺术学院教授、北京大学文化产业研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 18 版）

(责编：岳弘彬、袁勃)