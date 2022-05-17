本报记者 于 洋

匈牙利中央统计局近日公布的数据显示，今年3月份匈牙利就业人数超过487万，创历史新高；一季度失业率为3.7%，同比下降0.8%，在欧盟成员国中处于低水平。随着匈牙利经济的恢复，就业岗位增加，多个行业还出现劳动力短缺，政府出台的稳就业举措成效明显。

为应对疫情冲击，匈牙利推出了税收减免、创造就业和增加投资等政策。根据政府出台的创造就业计划，企业可以向国家就业办公室申请在6个月内全额支付新招聘员工工资，企业须确保在补贴到期后继续雇用员工至少3个月。政府为该计划投入800亿匈牙利福林（约合14.7亿元人民币）的资金。匈牙利就业政策国务秘书波多·山多尔介绍，政府目前已为4.2万多名就业者提供了近230亿匈牙利福林的补贴。

索尔特是首都布达佩斯市中心一家餐厅的经理。受疫情影响，很多餐厅被迫歇业。“在疫情前我们有十几名员工，疫情发生后，餐厅客人减少，我们不得不减少了员工人数。但政府出台补贴政策后，他们又重回工作岗位。”索尔特说。

据匈牙利互联网招聘门户网站Profession的数据，匈牙利今年的招聘岗位数量比去年同期高出近八成，涵盖物流、快递、酒店、旅游和配送等领域。与此同时，注册就业和求职人数并没有显著增加。分析人士认为，这说明一方面匈牙利经济开始稳定恢复，另一方面也面临劳动力短缺的挑战。

亚当是布达佩斯技术与经济大学的一名研究生，他对记者表示，匈牙利的基本工资与西欧国家相比有较大差距，因此匈牙利的就业机会虽然多，但很多年轻人毕业后会选择去西欧国家工作。“匈牙利就业市场不仅面临科研技术人员的短缺，体力劳动者同样短缺。”亚当说。

为解决这一难题，匈牙利政府制定了多项吸引劳动力和改善就业环境的政策。大幅提高最低工资以及最低工资保障，2022年月最低工资提高到20万匈牙利福林，月最低工资保障提高到26.5万匈牙利福林，比上一年增加了19.5%。政府还出台鼓励青年人创业的政策，制定“数字化创业战略”，激励大学和科研机构形成科研与创业并重的青年培养思路。同时，政府稳定物价和能源价格，使得匈牙利的物价涨幅低于西欧以及周边国家水平，吸引一部分在国外工作的匈牙利年轻人回流。

匈牙利财政部长沃尔高·米哈伊表示，匈牙利通过调整预算、向企业提供投资补助和工资补贴，稳住了国内经济，预计2022年经济增长将超过5%。

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 17 版）

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