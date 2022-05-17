本报记者 岳林炜

5月15日，日本冲绳大批民众举行抗议集会，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出，同时彻底修改《日美地位协定》。

驻日美军基地约70%集中在冲绳县。长期以来，美军基地的飞机噪声、环境污染、飞行器安全、美军犯罪等问题长期困扰当地民众。据冲绳警方统计，从1972年至2020年，驻冲绳美军及相关人员犯罪案件数量有6000余件，其中凶杀、抢劫、纵火和强奸等恶性案件有近600件。此外，美军交通事故累计造成超过4000人死伤，美军军机多次在冲绳发生坠毁、紧急迫降等事件。日本冲绳县知事玉城丹尼强调，冲绳居民因此遭受的伤害“难以用语言文字形容”。冲绳县那霸市居民向记者表示，不时出现的美军人员犯罪案件、交通事故仍让人感觉这里还是“美国的殖民地”。

受1960年签订的《日美地位协定》庇护，驻日美军拥有治外法权，不受日本司法管辖。冲绳和平运动中心负责人山城博治告诉本报记者，《日美地位协定》的存在一切都以美军优先，“这是一部荒唐的法律，我们绝不容忍这样的法律”。

去年12月中旬，位于冲绳县金武町的美国海军陆战队汉森军营暴发新冠肺炎疫情。玉城丹尼对美军基地人员违反日本防疫管控要求造成疫情蔓延表达强烈愤慨。他指出，美方提供的防疫信息很不充分，这是《日美地位协定》带来的结构性问题。截至目前，冲绳地区仍未有效控制疫情，新增确诊人数还在不断创新高。

冲绳本地的经济发展水平一直较为落后，人均收入长期处于日本全国最低水平。日本共同社日前发布的民意调查结果显示，79%的调查对象认为冲绳县因驻有美军基地而承受过重负担。调查显示，对冲绳的发展表示“不满”的受访者达55%。就美军基地对冲绳造成的负担与日本其他地区相比，认为“不公平”和“总体不公平”的受访者比例达到83%。

（本报日本冲绳5月16日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 17 版）

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