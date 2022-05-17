本报记者 曲 颂

“技术创新是破解能源转型困境的钥匙，通用电气始终把创新作为内在驱动力。”通用电气（GE）全球副总裁向伟明日前接受本报记者采访时表示，未来，通用电气将继续通过推进低碳运营、投资创新研发、产业链合作等方式，集合全球智慧和经验，携手本地合作伙伴，参与中国实现低碳转型，驱动实现更可持续的未来。

通用电气近日举办《GE中国能源转型白皮书》线上媒体发布会。白皮书以全球及中国的能源转型为背景，探讨了“双碳”目标的实现路径，分享了通用电气在相关领域的技术创新情况和应用前景，并对其在中国的能源转型项目作了系统梳理。“我们希望以白皮书发布为契机，聚焦能源、航空等领域，促进行业内外的交流合作，以能源转型为抓手，参与中国实现‘双碳’进程。”向伟明说。

向伟明表示，要破解能源转型面临的多重挑战，需要兼顾安全、低碳、经济等多重目标，同时还要处理好发展与减排、当前与长远的关系。通用电气希望从能源结构转型和能源消费两方面入手，借助先进技术以及对市场的了解，循序渐进、周密规划，参与中国的节能减排进程。

自上世纪90年代进入中国以来，通用电气在包括海上风电、天然气发电、抽水蓄能、电网解决方案等均有成功案例并做了深入布局。2019年7月，通用电气与广东省签署了海上风电项目的投资协议，并于同年在广东省揭阳市建设在华首个海上风电机组总装基地，在广州开发区建设海上风电运营和开发中心。如今，广州中心与揭阳总装基地已成为区域性海上风电生态圈的重要支点。2022年3月，首批本地组装生产、通用电气迄今最大的Haliade—X13兆瓦海上风电机组，在揭阳起运发往英国。

“十四五”时期，中国天然气市场需求有望继续增长，用气结构或进一步优化，基本形成工业燃料、城镇燃气、燃气发电“三足鼎立”的局面。通用电气在华首个9HA.01燃气电厂——中国天津华电军粮城电厂自2021年一季度正式投运以来，运行稳定，联合循环效率达63.36%，是目前国内已投运的效率最高的HA级燃机机组，年减排二氧化碳高达180万吨。同时，通用电气还积极推动能源产业链的本土化升级，与哈尔滨电气集团有限公司的合资公司在秦皇岛设有重型燃机的生产基地，可以进行热端部件的生产和重型燃机的组装。通用电气在中国的首座天然气—氢气双燃料9HA电厂将于2023年在广东能源集团旗下的惠州大亚湾石化区综合能源站投运，将实现10%的氢气掺混比例与天然气混合燃烧。

在水资源利用方面，通用电气在天津设立的精益制造和全球研发中心，为中国多个大型水利工程以及抽水蓄能项目提供设备，电网解决方案聚焦能源传输的效率和稳定性，以应对并网传输损耗等问题。“通用电气正以技术引进和强化本地供应链为抓手，持续推动海上风电与气电、抽水蓄能等调节电源的互补发展。”向伟明说。

满足便捷和低碳的交通系统建设将是衡量航空、铁路、公路建设是否符合经济社会发展的一把标尺。向伟明表示，在航空领域，通用电气拥有包括中国商飞、中航工业以及港澳台地区60多家航空公司在内的一批中国合作伙伴，在发动机架构、空气动力学、材料科学和燃料等领域持续进行研发创新，目标就是帮助客户减少碳排放，提高燃油效率并减少碳足迹。去年，通用电气与赛峰集团共同宣布启动“可持续发动机先进技术示范项目（RISE）”，有望较目前广泛应用的LEAP发动机减少20%以上的油耗和碳排放，实现与可持续航空燃油及氢等替代能源的100%兼容。

向伟明表示，巨大的市场潜力是跨国制造企业在中国加大投资的前提，而本地的人才、供应链能力是这一投资能够落地的基础。“中国制造业能力逐步提升，让这些企业的投资成为全球最有价值的布局之一。我们愿与合作伙伴共同实现更可持续的未来。”

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 17 版）

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