本报记者 刘 慧

近日，马来西亚—中国（广西）投资论坛暨中马“两国双园”建设十周年庆祝活动以线上线下相结合方式举行。论坛期间，两国企业签订了涉及中马“两国双园”的11个项目协议，包括广西钦州港和马来西亚关丹港打造西部陆海新通道物流重要节点的合作、马中关丹产业园冷链物流运营等跨境物流合作项目等。

广西钦州港和马来西亚关丹港在中马共建“一带一路”中发挥着重要作用。中马钦州产业园于2012年4月启动建设，马中关丹产业园于2013年2月正式开园，创造了“两国双园”合作新模式。目前，钦州产业园总开发面积已达25平方公里，签约落户项目超过200个，协议总投资超过1900亿元人民币。关丹产业园开发面积达9平方公里，协议投资额超过400亿元人民币，为马来西亚创造就业岗位近两万个，带动关丹港每年新增吞吐量1000万吨。

10年来，“两国双园”建设硕果累累，通过成立“两国双园”联合合作理事会、建设关丹港首个深水泊位、开通钦州港—关丹港双向集装箱直航航线、促进投融资和跨境资金流动便利化等措施，加强中马贸易往来。

马来西亚国际贸易与工业部副部长林万锋表示，“两国双园”为本地工业、零售业、港口相关服务业、商业带来了大量机会，在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下，关丹产业园投资价值将进一步提升。

不久前，马来西亚驻南宁总领事馆总领事阿兹利米·扎卡里亚通过线上直播向中国网友推介马来西亚产品。他说：“马中‘两国双园’是中国与东盟经贸合作的典范。”

“两国双园”建设中有很多民心相通的佳话。2014年，钦州港与关丹港结为姐妹港；2016年起，钦州市和关丹市轮流举办“两市双日”活动（即在关丹举行“钦州日”活动、在钦州举办“关丹日”活动），通过文艺演出、青年交流等活动，增进两地民众相互了解。关丹市市长韩旦表示：“关丹产业园和钦州产业园是共建‘一带一路’合作的典范。民间友好有力促进了经贸往来，带动当地整体发展。”

《 人民日报 》（ 2022年05月17日 03 版）

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