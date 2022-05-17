新华社日内瓦5月16日电（记者陈俊侠）中国代表16日在联合国人权理事会发展权政府间工作组第23次会议上发言，强调发展对人权的促进作用，呼吁国际社会重视发展问题、积极落实全球发展倡议。

中国代表表示，新冠疫情严重冲击各国特别是发展中国家的经济社会发展和民生，加剧不平等。在疫后复苏进程中，各国人民对发展挑战都有共同关切，对落实2030年可持续发展议程都有不懈追求。发展是解决一切问题的关键，中国提出全球发展倡议，就是要唤起国际社会对发展问题的重视，推动加强全球发展伙伴关系，促进国际发展合作，为实现2030年议程注入新的活力，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

中国代表强调，各国应充分发挥发展对享有所有人权的贡献，坚持以人民为中心的发展思想，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享；推动实现包容普惠发展，着力解决国家间和国家内部的发展不平衡、不充分问题；坚持多边主义，支持联合国在落实2030年议程中发挥统筹协调作用。发达国家应向发展中国家提供更有力、更有针对性的支持和帮助。

本月16日至20日，人权理事会发展权政府间工作组第23次会议在日内瓦召开。

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