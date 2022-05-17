本报记者 贾平凡

最近，英国北爱尔兰新芬党和苏格兰民族党分别在地方议会选举获胜，成为各自议会的最大政党。分析认为，作为英国“脱欧”的后遗症，北爱尔兰和苏格兰两地的地方主义和民族主义倾向更加明显，脱离英国的倾向逐渐加重。

亲英政党选举失利

在北爱尔兰地方议会的历史上，新芬党第一次成为地方议会第一大党。根据法律，北爱尔兰议会以各党分享权力的形式执政。新芬党主张北爱尔兰脱离英国，组成“统一的爱尔兰”，而民主统一党是英国下议院第四大党，一直维持亲英立场。本次选举结果意味着，两党虽然执政理念南辕北辙，但必须共同执政。

目前，在北爱尔兰议会选举失败的民主统一党领导人唐纳德森，正努力拉拢中间派别，推动修订《北爱尔兰议定书》，并以此为要挟，表示在该协议谈判取得进展前，民主统一党不会提名任何新部长与新芬党组建联合政府。而新芬党主席玛丽·卢·麦克唐纳则明确表示，“现在需要为统一爱尔兰的公投做准备”，同时给出了“五年框架期”。分析认为，这使得“脱英入爱”从原本的空中楼阁，变为一种政治可能。

苏格兰地方议会的选举结果显示，苏格兰民族党赢得453个议员席位，工党以282名议员当选排在第二，现任英国首相鲍里斯所在的保守党只有214名议员当选。

苏格兰民族党一直是推动苏格兰独立的中坚力量。早在2014年，英国中央政府和苏格兰政府就签订一份协议，在当年9月18日进行了苏格兰独立公投，投票内容是“苏格兰是否应该成为独立的国家”，选项只有“是”和“否”，最终55.8%的人反对独立，苏格兰地区的独立运动以失败告终。

“脱欧”后遗症凸显

北爱尔兰和苏格兰的议会选举结果与英国“脱欧”关系密切。中国人民大学国际关系学院国际政治系副教授梁雪村对本报表示，《北爱尔兰议定书》是英国“脱欧”协议的一部分，旨在解决英国“脱欧”后与欧盟的贸易安排。根据英国“脱欧”协议，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。但这一安排导致北爱地区与英国大不列颠岛之间设立关卡，加剧了北爱地区“亲英派”与“独立派”的矛盾。

不久前，苏格兰不顾英国中央政府反对，宣布“独立公投”将在明年如期举行。梁雪村表示，自2014年以来，苏格兰民族主义倾向持续上升，尤其是“脱欧”问题上，苏格兰坚定选择“留欧”，因此要求独立的呼声高涨。

英国经济通货膨胀也是影响选举结果的重要原因。据英国《卫报》报道，一项最新调查显示，在过去的一个月里，英国有超过200万成年人因为吃不起东西而一整天饿肚子。而在今年前3个月，为了减少食物开销，省去一餐饭的家庭比例猛增57%。目前，在英国，每7个成年人中就有1个得不到一日三餐保障，人数高达730万。这样的情况令不少民众对英国政府产生了质疑。

梁雪村介绍，新芬党过去因为与制造恐怖袭击的爱尔兰共和军有千丝万缕的联系，因而此前一直很难在议会中取得主导地位。而在1998年《贝尔法斯特协议》签署后，新芬党开始聚焦经济、民生等“菜篮子”问题，有意避开“统一爱尔兰”这样的敏感议题，从而逐渐吸引了持中间立场的选民。在本次地方议会选举中，执政的民主统一党因为民众失望而丢失部分席位，新芬党得以脱颖而出。

影响尚在可控范围

“这两个地方议会的选举结果对英国影响还在可控范围内。”梁雪村分析，新芬党目前的席位还不足以单方面主导北爱的政治未来。北爱尔兰和爱尔兰都比较珍惜《贝尔法斯特协议》带来的和平局面，这个政治共识目前还在发挥作用，所以新芬党短期内走“脱英”激进路线的胜算不大。苏格兰要求独立，并不是为了完全脱离英国，而是以加入欧盟为最终目的。

“不过，总的来说，欧洲的民族主义力量在持续上升，被学者称为‘新民族主义’。”梁雪村认为，英国政府对自身作为多民族国家的分裂倾向，没有“不惜任何代价防止其发生”的政治意愿和共识。很多英格兰人不认为苏格兰独立在政治上是灾难性的。未来，英国政治将往何处去，仍有待观察。

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