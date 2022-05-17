□ 李嘉宝

美国新冠肺炎死亡人数达到100万。触目惊心的数字背后，有一个几乎被政客们遗忘的庞大群体——“新冠孤儿”。根据美国相关研究学者的定义，“新冠孤儿”是指父母一方或双方、或其他监护人因疫情死亡的儿童。

据美媒报道，美国已有超过20万名少年儿童沦为“新冠孤儿”，其中超过70%不满14岁。目前，美国每12名孤儿中有一名“新冠孤儿”，平均每所公立学校中有2名“新冠孤儿”。《福布斯》杂志指出，由于相关记录缺失，“新冠孤儿”的实际数量可能远远大于统计数据。

“新冠孤儿”是美国政府抗疫失败酿成的惨痛悲剧之一。疫情暴发后，美国政府先是反应迟缓、应对乏力，后又盲目乐观、过早放松防疫措施，致使国内疫情持续恶化。同时，抗疫问题被美国政客高度政治化，政党缠斗不休，社会撕裂加剧，反科学之风盛行。种种乱象之下，美国民众的生命权、健康权和发展权受到严重侵害。如今，百万条鲜活生命逝去，数百万家庭支离破碎，大批“新冠孤儿”由此产生。

“新冠孤儿”是疫情带来的“新伤”，同时也暴露出美国社会的痼疾。统计数据显示，少数族裔占美国总人口的39%，少数族裔“新冠孤儿”占比却高达65%。数据显示，平均每753个白人孩子有一个成为“新冠孤儿”，拉美裔则高达412个，非洲裔达310个，土著印第安人达168个。此外，近一半“新冠孤儿”集中在加利福尼亚州、得克萨斯州、纽约州、佛罗里达州、亚利桑那州和佐治亚州6个州，这与美国贫困人口最多的州有相当程度的重合。“新冠孤儿”分布呈现明显的群体差异，背后是美国社会长久存在的深层次问题：种族不平等、贫富分化严重、弱势群体权益保障不力等。

令人担忧的是，“新冠孤儿”可能是一个长期存在的社会问题。多数“新冠孤儿”来自美国社会底层，本身就面临一定生存压力，抗风险能力脆弱。据皮尤研究中心调查，“新冠孤儿”罹患焦虑、压抑、创伤和情绪低沉等心理疾病呈上升趋势。正如全球受新冠影响儿童评估小组联合主席苏珊·希利斯所说：“沦为孤儿，不是两周就能康复的。”

那些动辄将“人权”挂在嘴边的美国政客，为“新冠孤儿”做了什么？答案令人寒心。迄今，没有任何法律或行政命令专门为“新冠孤儿”提供帮助。美国联邦政府支出的疫情纾困金列支名目中，没有一项专门用于帮扶“新冠孤儿”。专家学者发起的非营利组织“新冠合作社”，去年曾给白宫写公开信，呼吁政府采取行动救助“新冠孤儿”，但至今未有回音。美国《大西洋月刊》称，“面对一个世代以来最大规模的孤儿潮，美国政府行动迟缓，数以万计的孤儿很可能会被遗忘。”

“新冠孤儿”的悲惨遭遇，是在美国发生的人间惨剧，成为美国人权劣迹的又一铁证。这让世人再一次看清：“美式人权”在华丽包装下，处处是污秽不堪的“死角”，其底色是虚伪、自私和冷漠。

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