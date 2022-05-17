新华社斯德哥尔摩5月16日电（记者和苗 付一鸣）在芬兰政府决定将申请加入北约一天后，瑞典首相安德松16日宣布，瑞典政府正式决定将向北约提出加入申请。

瑞典议会当天举行特别辩论会，8个党派中的6个同意申请加入北约。安德松在随后举行的新闻发布会上表示，瑞典将在未来几天内与芬兰一起提交加入北约申请。

当天，部分民众在瑞典议会外举行抗议示威，反对瑞典加入北约。

安德松领导的瑞典执政党社会民主党15日最终决定支持瑞典申请加入北约，这标志着该党长期反对军事联盟的中立立场发生根本变化。安德松在15日举行的新闻发布会上表示，社民党同意申请加入北约，但不希望北约的核武器和军事基地设在瑞典境内。

瑞典和平与仲裁协会会长昂尼丝·赫尔斯特伦说：“这一结果令人非常失望，将把瑞典和世界引向错误的方向。”该协会在一份声明中说，瑞典通过这一决定，使世界更加军事化和两极化，加入北约并不会使瑞典或世界更加安全或民主，而是恰恰相反。

瑞典社会民主青年联盟也反对这一决定。该联盟主席莉萨·纳博在声明中说：“瑞典年轻人是对加入北约批评声最大的人，瑞典必须继续成为和平的声音和力量。”民调机构NOVUS近日的调查结果显示，在反对加入北约的瑞典人中年轻男性比例最高。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格15日表示，如果芬兰和瑞典决定申请加入北约，它们的成员资格将增强北约的共同安全。

依据规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。土耳其总统埃尔多安此前表示，土耳其不可能对芬兰和瑞典加入北约的计划持积极立场。

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