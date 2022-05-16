新华社布鲁塞尔5月16日电（记者康逸）欧盟委员会16日发布2022年春季经济展望报告说，由于俄乌冲突影响，该委员会决定下调今明两年欧盟经济增长预期。

报告预计，2022年和2023年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，低于今年2月冬季展望报告中预测的4%和2.8%。

报告还预计，2022年欧盟通胀率将达到6.8%的历史最高水平，2023年将降至3.2%。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，俄乌冲突对经济造成严重影响，包括大宗商品价格急剧上涨和供应链紊乱问题加剧。目前，经济前景不确定性明显增加，家庭购买力遭到侵蚀，企业生产成本增加，通货膨胀加剧。全球贸易和金融市场也受到严重影响，对欧盟出口产品的外部需求下降。

不过，真蒂洛尼表示，不断改善的劳动力市场、家庭储蓄率的下降、有利的融资条件以及欧盟恢复基金的全面使用，将对欧盟经济形成支持。

真蒂洛尼还说，欧盟各成员国政府正在逐步取消应对新冠疫情的紧急支持措施，预计欧盟总预算赤字占国内生产总值（GDP）的比例将从2021年的4.7%降至2023年的2.5%，总债务与GDP之比将从2021年的89.7%降至2023年的85.2%。

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