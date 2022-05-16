人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

欧盟下调今明两年经济增长预期

2022年05月16日23:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔5月16日电（记者康逸）欧盟委员会16日发布2022年春季经济展望报告说，由于俄乌冲突影响，该委员会决定下调今明两年欧盟经济增长预期。

　　报告预计，2022年和2023年欧盟经济将分别增长2.7%和2.3%，低于今年2月冬季展望报告中预测的4%和2.8%。

　　报告还预计，2022年欧盟通胀率将达到6.8%的历史最高水平，2023年将降至3.2%。

　　欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，俄乌冲突对经济造成严重影响，包括大宗商品价格急剧上涨和供应链紊乱问题加剧。目前，经济前景不确定性明显增加，家庭购买力遭到侵蚀，企业生产成本增加，通货膨胀加剧。全球贸易和金融市场也受到严重影响，对欧盟出口产品的外部需求下降。

　　不过，真蒂洛尼表示，不断改善的劳动力市场、家庭储蓄率的下降、有利的融资条件以及欧盟恢复基金的全面使用，将对欧盟经济形成支持。

　　真蒂洛尼还说，欧盟各成员国政府正在逐步取消应对新冠疫情的紧急支持措施，预计欧盟总预算赤字占国内生产总值（GDP）的比例将从2021年的4.7%降至2023年的2.5%，总债务与GDP之比将从2021年的89.7%降至2023年的85.2%。

(责编：岳弘彬、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部