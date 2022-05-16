新华社北京5月16日电（记者朱超）针对七国集团外长会14日发表公报多处谈及涉华议题，外交部发言人赵立坚16日表示，中方在涉港、涉疆、台湾、涉海等问题上的立场是一贯、明确的，已向七国集团主席国表明坚决反对。中方敦促七国集团尊重中国主权，停止以任何形式污蔑抹黑中国和干涉中国内政。

赵立坚是在当日例行记者会上回答记者提问时作上述表示的。

“七国集团外长会这份所谓公报长篇大论，无视中方严正立场和客观事实，粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，并再次借俄乌冲突等对中方施压，言辞荒谬，不值一驳。”赵立坚说。

赵立坚说，中方敦促七国集团维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，尊重中国主权，停止以任何形式污蔑抹黑中国和干涉中国内政，不要以“家法帮规”霸凌他国。

赵立坚说，中方敦促七国集团真正着眼世界和平与发展，停止搞双重甚至多重标准，停止动辄派军机舰船到别人家门口耀武扬威，停止动辄到别国搞“颜色革命”，停止动辄非法制裁他国或搞长臂管辖，停止编造、散布关于中国的谎言和谣言。

他说，中方敦促七国集团承担自身责任，履行应尽的国际义务，维护真正的多边主义，聚焦全球治理，加强同联合国和二十国集团等多边机制合作，为应对全球性挑战和促进世界经济复苏发挥积极作用，而不是抱守冷战思维和意识形态偏见，大搞“小圈子”集团政治，人为制造对立和分裂，唯恐天下不乱。

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