新华社华盛顿5月15日电 （国际观察）美国：枪患顽疾积重难返 极端思想成“助燃剂”

新华社记者孙丁

连日来，美国发生多起严重枪击事件。15日，加利福尼亚州奥兰治县一座教堂发生枪击事件，1死5伤；同日，得克萨斯州休斯敦市一处跳蚤市场发生枪击事件，2死3伤；14日，纽约州布法罗市一家超市内，一名白人枪手实施针对黑人的袭击，10死3伤，受害者中11人是黑人；13日，威斯康星州密尔沃基市接连发生3起枪击事件，21人受伤……

美国枪击之频繁、暴力程度之严峻令各界惊愕。分析人士指出，在社会撕裂加剧、政客消极作为等因素影响下，美国枪支暴力痼疾积重难返。近年来愈演愈烈的种族矛盾、甚嚣尘上的极端主义思想，更成为美国枪支暴力乃至本土恐怖主义行为的“助燃剂”。

枪支暴力难除

美国非营利组织“枪支暴力档案”网站数据显示，今年以来美国已发生201起造成至少4人死伤的严重枪击事件，近1.6万人在涉枪事件中丧生。枪支暴力在美频发，与枪支易得密切相关。如纽约州州长凯茜·霍楚尔说，布法罗超市枪手使用的是一把合法购买的AR-15——一种在美国常见的轻型半自动步枪。

近年来，AR-15或其改装版本多次出现在美国严重枪击事件中。虽然在美国社会中不乏加强枪支监管的呼声，包括提高购买AR-15等攻击性武器的年龄门槛等，但由于民主和共和两党在控枪问题上矛盾尖锐，以及受到拥枪派“政商复合体”掣肘，这些呼声难以落地。

美国《国会山》日报网站披露，过去数月内，民主党主导的国会众议院通过多项与枪支有关的法案，但由于共和党坚决反对，这些法案没有一项在参议院获得支持。

分析人士指出，美国一些政客反对控枪，一个主要原因是他们背后的拥枪组织等利益集团和游说团体，这其中就包括美国最大的、有约500万会员的全国步枪协会，该协会在2020年仅用于联邦选举的支出就超过2900万美元。

美国约翰斯·霍普金斯医院创伤外科医生、枪击事件幸存者约瑟夫·萨克兰在社交媒体上质问，美国到底还要因枪支暴力死伤多少人，国会才会去解决“这一独特的美式危机”。

仇恨犯罪激增

据警方通报，布法罗超市枪击事件中，枪手是一名18岁男性，事发时穿戴战术装备和头盔，并通过头盔上的摄像头直播袭击过程，枪身上写有充满种族歧视含义的文字。

这名枪手在接受调查时承认，选择袭击这一超市，是因为该超市位于黑人较多的社区。美国总统拜登在一份声明中谴责这种“本土恐怖主义”行径，并表示美国憎恶出于种族主义的仇恨犯罪。美国副总统哈里斯在一份声明中承认，一场“仇恨流行病”正在美国蔓延，这已被暴力和偏执行径所证实。

近段时间，美国发生多起涉及种族问题的暴力极端事件。得克萨斯州达拉斯市一家由韩裔经营的美发店11日遭枪手袭击，造成3名韩裔女性受伤。当地警方说，这可能是一起仇恨犯罪，而且可能与当地近期另外两起针对亚裔商户的枪击事件有关。达拉斯市长埃里克·约翰逊说，一想到这些枪击事件可能受仇恨驱使，就让人感到恐惧和不安。

美国仇恨犯罪数量近年来呈上升态势。据美国联邦调查局去年发布的数据，该联邦执法机构在2020年收到超过7700份仇恨犯罪事件报告，创2008年以来最高水平，其中针对非洲裔和亚裔的仇恨犯罪数量增长明显。数据显示，针对非洲裔的仇恨犯罪半数以上同种族歧视有关；亚裔则因为在新冠疫情暴发后遭到抹黑，愈加成为仇恨犯罪的受害者。

美联社曾评论说，种族主义和影响有色人种的各种形式的创伤叠加在一起，成为美国面临的一场严重公共危机。

极端思想蔓延

据美国媒体报道，调查人员正在审查一份据称是布法罗超市枪手所写的“宣言”。这份长达180页的所谓“宣言”反复提及“大替代”这一极端主义论调，声称美国精英利用移民等政策减少白人数量。目前，美国官方尚未确认这份文件是否出自枪手之手。

《华盛顿邮报》文章指出，“大替代”是一种极右翼阴谋论，认为非白人人口的增加将摧毁白人及西方文明。类似论调曾在美引发多起暴力事件，包括2017年美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔骚乱和2019年造成23人死亡的得克萨斯州埃尔帕索市枪击事件。

分析人士指出，如今“大替代”论调频现，离不开美国一些媒体和政客的推波助澜。一些保守派电视主播时常在节目上宣扬与“大替代”相似的观点；一些政客也不时公开鼓吹“白人至上”等极端论调以煽动保守派选民。这样做的后果是，美国社会深陷极端思想引发的暴力泥沼，并越陷越深。（参与记者：刘亚南、徐静）

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