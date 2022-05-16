新华社北京5月16日电 在刚过去的周末，美国多地发生枪击事件，导致近20人死亡。据非营利组织“枪支暴力档案”网站15日发布的最新数据，今年以来，美国国内涉枪事件已导致15979人丧生，13173人受伤。

14日，18岁的嫌疑人佩顿·金德伦持枪在纽约州布法罗市一家超市内外射击，打死10人，打伤3人，死伤者绝大多数为黑人。警方认定其作案动机为种族仇恨。

金德伦甚至在游戏直播平台直播行凶过程，但很快被平台掐断。布法罗市市长拜伦·布朗说，金德伦来到该市，“就是为了尽可能夺走更多黑人的生命”。案件调查仍在继续。

在伊利诺伊州芝加哥市，一名16岁少年14日晚在千禧公园的标志性雕塑“云门”附近中弹身亡。当地官员15日说，计划在接下来的几天禁止未成年人晚6时后在没有成年人陪同情况下进入千禧公园。

一名未成年人因关联这起枪击被捕。警方还拘留另一名未成年人，并在其身上找到一件武器。警方说，千禧公园14日晚有一场集会，迄今已逮捕参加集会的26名未成年人和5名成年人，其中5人因涉枪被捕，现场查没8支枪。

市长洛丽·莱特富特说，生命的逝去令人痛心，芝加哥将采取新措施防止类似事件发生。必须对年轻人携带枪支和以暴力方式解决问题持“零容忍”立场。

据美联社报道，截至本月8日，芝加哥今年已记录779起枪击事件和194起凶杀。芝加哥去年报告凶杀797起，创本世纪以来新高，为另一大城市洛杉矶市的两倍，超过纽约市近300起。

14日夜至15日凌晨，威斯康星州密尔沃基县发生三起枪击事件，分别致一人死亡。密尔沃基县验尸官说，一名21岁男子14日午夜时分在第11街附近中弹身亡。大约40分钟后，一名17岁当地少年遭射杀，警方认为可能关联抢劫。15日凌晨2时30分，第19街和林肯大街附近发生第三起枪击事件，一名28岁男子身亡。

此前，密尔沃基市13日傍晚接连发生3起枪击事件，造成21人受伤。3起枪击都发生在密尔沃基市中心娱乐区，当时上万人正聚集在这里观看美国男子职业篮球联赛东部半决赛密尔沃基雄鹿队对波士顿凯尔特人队的比赛。密尔沃基市长卡瓦利埃·约翰逊随后发布14日和15日针对21岁以下年轻人的深夜宵禁令。

依据警方数据，密尔沃基市2021年有193人被杀，其中180人的死亡涉枪，另有873人受枪伤。今年，密尔沃基市迄今已有77人被杀，较去年同期增加40%。

15日中午，得克萨斯州第一大城市休斯敦的一处旧货市场发生枪击，致2人身亡、3人受伤。执法人员从现场查获2把手枪。

哈里斯县治安官埃德·冈萨雷斯说，当时有数千人在这处位于市中心以北约22公里处的市场购物。据美国媒体报道，1名伤者为枪击嫌疑人，另外还有2名嫌疑人被拘。

15日下午，美国加利福尼亚州南部一处长老会教堂发生枪击，致1人死亡、5人受伤，其中4人伤势严重。社区居民多为老年人，1名嫌疑人被捕。

过去两年，美国枪支暴力问题呈恶化趋势。美国专家认为，新冠疫情对经济和社会造成的冲击以及美国枪支保有量上升或是重要原因。（陈立希）

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