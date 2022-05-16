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仰光中国文化中心即将推出2022“中国旅游日精品项目展播”线上系列活动

2022年05月16日19:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光5月16日电 （记者李秉新）在第十二个“中国旅游日”即将到来之际，仰光中国文化中心将于5月17日至22日在其微信公众号、脸书账号和官方网站同步推出“中国旅游日精品项目展播”线上系列活动，展示中华优秀传统文化内涵，推介中国特色旅游资源，让缅甸民众“云游中国”，足不出户就能感受中国的灿烂文化和大美风光。

本次活动将推出“一见钟情 从瓷开始”龙泉非遗之旅、《大美黄河·四川之韵》短视频、“好客山东”短视频、“丝路明珠——龟兹壁画艺术”线上虚拟展、“舌尖上的丝路——新疆美食之旅”微纪录片等精品项目。通过短视频展播、互动体验等形式多样的线上活动向缅甸民众展现中国民间手工艺者的精湛技艺、特色民俗、自然景观，让他们从不同角度了解中国各地的风土人情和秀美山川，从而感受中国传统文化的魅力和神奇的自然风光。

“中国旅游日精品项目展播”活动由我国文化和旅游部国际交流与合作局主办，中外文化交流中心、仰光中国文化中心共同承办，旨在通过旅游推介和人文交流讲好中国故事，推动文化和旅游融合发展，向世界展示“美丽中国”形象，促进中缅文化和旅游交流与发展。

(责编：刘洁妍、张悦)

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