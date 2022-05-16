龚蓉

和平与发展是时代主题，也是不可抗拒的历史潮流。习近平主席强调，一个国家要发展繁荣，必须把握和顺应世界发展大势，反之必然会被历史抛弃。

1997年金融风暴使东南亚国家经济倒退了数十年，这让亚洲国家悟出了一个道理：要想维持经济稳定发展，必须抱团合作。从2010年中国—东盟自贸区正式启动，到2013年习近平主席提出建设更加紧密的中国—东盟命运共同体、2021年宣布建立中国—东盟全面战略伙伴关系，再到中老铁路、雅万高铁、中马“两国双园”等一批重大基础设施项目落地生根，区域合作红红火火、蒸蒸日上，让各国人民收获了稳稳的幸福。

面对如今的世纪疫情和百年变局，如何牢牢攥紧来之不易的发展成果，已成为各国共同关心的重点课题。2021年9月21日，习近平主席在出席第76届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，为亚洲国家尤其是广大发展中国家早日走出疫情阴影，推动实现经济复苏指明了方向、增强了信心。

近年来，美国重拾冷战思维，强推所谓“印太战略”，制造阵营对立，搅乱了本地区欣欣向荣的一池春水。亚洲国家深刻认识到，安全和稳定是国家发展的首要前提，也关乎各国人民的核心利益和共同福祉。如果不解决好安全问题，区域合作发展进程会难以为继，来之不易的发展成果也可能付之东流。在此背景下，习近平主席在4月的博鳌亚洲论坛年会开幕式上郑重提出全球安全倡议，为全球高质量发展装上“安全阀”，为地区繁荣稳定注入“稳定剂”。

习近平主席提出的两大倡议，与亚洲国家首倡的和平共处五项原则和“万隆精神”交相辉映，为各国构建亚洲命运共同体，更好维护和平、加强合作、促进团结提供了思想引领。

东南亚谚语讲，浪再大也在船底下，山再高也在人脚下。作为亚洲大家庭一员和国际社会负责任大国，中国不仅是倡议的提出者，也是推进落实倡议的行动派，始终以实际行动为亚洲国家绘制更安全、更稳定、更美好的发展蓝图。

发展是本地区国家的最大诉求

全球发展倡议中的六个“坚持”，正是源于中国推进高质量发展的实践总结。不论国际风云如何变幻，中国都坚持以人民为中心的发展思想，遵循务实合作的行动指南，倡导开放包容的伙伴精神，促进地区均衡发展，这方面有着大量生动的实践。

打造黄金线路——在中国和老挝最高领导人亲自推动下，中老铁路于2021年12月3日正式通车，老挝实现了从“陆锁国”向“陆联国”的跨越，为老挝民众带去了实实在在的变化和机遇，也为促进区域互联互通和互利共赢作出了积极贡献。

分享网红模式——近年来，泰国电商积极引进中国企业成熟的运营技术和网红直播等新模式，并在中国企业的帮助下建设智能数字物流中心，助力泰国成为区域物流枢纽，为柬埔寨、老挝、缅甸和越南等国提供服务。东盟秘书长林玉辉指出，中国是东盟推动本地区数字经济发展的理想伙伴。

推动绿色发展——从发布《对外投资合作绿色发展工作指引》，到制定《对外投资合作建设项目生态环境保护指南》；从打造“一带一路”国际产能合作高质量发展示范区，到发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，中国用实际行动推动绿色可持续发展，避免发展中国家走“先污染后治理”的老路。巴基斯坦参议院主席桑吉拉尼表示，中国不仅实现自身飞速发展，还带动了亚洲等地区整体发展，中国工业化成就令人瞩目，经验值得巴方借鉴。

安全是各方共谋发展的护身符

亚洲地区要合作发展，就要有共同的安全框架。如果没有共同安全，共同发展就会成为一句空话。全球安全倡议明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，符合亚洲各国对安全合作的期待。

自主决定国家前途命运——在阿富汗问题上，中方坚定支持阿富汗人民自主决定国家前途命运。在今年3月底由中国主办的第三次阿富汗邻国外长会系列会议上，各方进一步凝聚了在阿问题上的共识，发布了支持阿富汗经济重建及务实合作的《屯溪倡议》，为阿富汗和本地区和平稳定注入了强劲动力。

重视各国合理安全关切——在朝核问题上，中国以负责任态度，坚持半岛无核化主张，强调维持半岛和平稳定应按“双轨并进”思路，均衡解决各方合理关切，并持之以恒地同有关各方加强沟通和协调，共同推动半岛问题对话协商取得进展，为地区和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

对话协商解决分歧争端——在南海问题上，中方始终坚持通过直接当事方对话协商解决争议，推进与其他相关国家一起全面有效落实《南海各方行为宣言》，积极推进“南海行为准则”磋商，努力把南海建成和平之海、友谊之海、合作之海。

总的来说，全球发展倡议与全球安全倡议正是中国顺应历史潮流、把握时代脉搏，为亚洲和世界提供的行之有效的治理方案。习近平主席多次强调，中国愿意与周边国家合作，欢迎大家搭乘中国发展的“快车”“便车”，愿同周边国家实现共同发展、共同安全。下个月起，中国、柬埔寨、印尼和泰国将先后主办金砖国家领导人会晤、东亚合作领导人系列会议、二十国集团领导人峰会和亚太经合组织领导人非正式会议，全球治理即将进入“亚洲时刻”。相信在两大倡议的指引下，亚洲国家将共同发出致力于和平与发展的时代强音，共同为应对全球挑战作出亚洲的贡献！

（作者是国际问题学者）

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