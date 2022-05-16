龚慧

2021年9月，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出全球发展倡议。7个月后，在博鳌亚洲论坛2022年年会的开幕式上，习近平主席在主旨演讲中提出全球安全倡议。正如习近平主席指出的那样，“这100多年全人类的共同愿望，就是和平与发展。”“安全和发展是一体之两翼、驱动之双轮。”没有和平，中国和世界都不可能顺利发展；没有发展，中国和世界也不可能持久和平。对大多数发展中国家来说，发展就是最大的安全，也是解决安全问题的关键。中方始终认为，要坚持发展和安全并重，以可持续发展促进可持续安全。

夯实安全这块“压舱石”

一国的安全不能建立在牺牲别国安全之上，不能只顾走自己的路，让别人无路可走。全球安全倡议甫一提出，就得到包括周边国家在内的国际社会普遍支持。巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官沙基尔·拉迈认为，“世界要想建立一个更加公平合理的新安全框架，就应该按照全球安全倡议开展行动。”新加坡《联合早报》评称，“全球安全倡议是人类命运共同体理念的延续。”

治国常富，而乱国常贫。阿富汗的例子就极具代表性。去年，美国从阿富汗狼狈撤军，留下了满目疮痍，造成的人道主义危机触目惊心。阿富汗不仅没有发展出经济自力更生能力，反而沦为严重依赖援助的国家，其人均GDP位居世界第213位，几乎垫底，失业率超过50%，贫困率超过70%。没有安全，就失去了生命线，所有关于发展和美好生活的理想只能成为空谈。

中国是全球安全倡议的提出者，更是落实这一重大倡议的行动派。在阿富汗问题上，中国始终大力推动阿和解进程，努力为阿长治久安创造条件。正如阿富汗朋友常说的，中国是唯一没有伤害过阿富汗的大国。今年3月底，由中方主办的第三次阿富汗邻国外长系列会议取得了圆满成功，成为中方践行全球安全倡议“六个坚持”的一个生动实践。

抓紧发展这把“金钥匙”

“贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。”2014年5月，习近平主席在亚洲相互协作与信任措施会议第四次峰会上的讲话，深刻阐明和平与发展的辩证关系。

全球发展倡议是继“一带一路”之后，中国对全球发展合作的“再动员”。今年以来，“全球发展倡议之友小组”已举行两次会议，逾百个国家和20多个国际组织代表齐聚一堂，这充分说明倡议已获得国际社会广泛支持。王毅国务委员兼外长近期在“全球发展倡议之友小组”高级别会议开幕式上表示，全球发展倡议顺应历史潮流，契合各国需求，是大势所趋、人心所向。

在百年变局和世纪疫情交织、全球性挑战不断出现的当今世界，各国人民对和平发展的期盼更加殷切。在菲律宾，中国杂交水稻商业化推广面积22.65万公顷，促进粮食增收3.08亿公斤；在老挝，中老铁路源源不断输送着跨境货物，助力老挝完成从“陆锁国”到“陆联国”的转变；共建“一带一路”倡议与菲律宾的“大建特建”规划、蒙古国的“草原之路”倡议等多国发展规划对接……国际智库席勒研究所专家理查德·布莱克认为，时至今日，战争、饥荒和西方经济强权导致的灾难还在不少地区持续出现。“中国没有空谈，而是通过实际行动证明了一条崭新路径。”

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，愿同世界上所有爱好和平、致力于发展的国家和人民携手同行，落实好两大倡议，让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让构建人类命运共同体的努力行稳致远、熠熠生辉。

（作者是国际问题学者）

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